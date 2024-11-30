الجيش الوطني السوري يطلق معركة “فجر الحرية” ويسيطر على قرى ومطار عسكري (فيديو)

أعلن “الجيش الوطني السوري” المعارض، اليوم السبت، بدء عملية “فجر الحرية” في ريف حلب الشرقي.

وقال الجيش في بيانات متتالية، خلال اليوم، إنه سيطر على قرى ومناطق ومطار عسكري شرقي حلب.

وذكر أنه سيطر على “مطار كويرس العسكري، والفوج 111، والكلية الجوية، ومطار كويرس التدريبي، ومساكن الضباط”.

وأضاف أن قواته أحكمت السيطرة على طريق “حلب – الرقة”، مشيرا إلى أسره عددا من أفراد قوات جيش النظام، من بينهم ضابط برتبة ملازم أول.

ونشر “الجيش الوطني السوري” مشاهد لاستيلاء قواته على أسلحة ومعدات خاصة بقوات النظام السوري.

وبدأت قوات المعارضة السورية شن عملية عسكرية في شمالي البلاد.

وقالت المعارضة إنها تمكنت من السيطرة على مدينة حلب ومطارها الدولي وأجزاء واسعة من المحافظة، كما سيطرت على كامل محافظة إدلب.