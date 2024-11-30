“الوقت ينفد”.. القسام تعرض رسالة من أسير إسرائيلي أمريكي لترامب ونتنياهو (فيديو)

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة من أسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي المقطع الذي نُشر اليوم السبت، عرَّف الأسير نفسه بأنه “عيدان ألكساندر”، وقال إنه أسير لدى حركة حماس منذ أكثر من 420 يوما.

واتهم الأسير، حسب الترجمة المرفقة مع المقطع، نتنياهو بإهماله وإهمال الأسرى الآخرين.

وأشار الأسير إلى أن حراسهم أبلغوهم بأن هناك “تعليمات جديدة” في حال وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مكان احتجازهم.

وقال الأسير إن الخوف في ذروته، مضيفا أنهم يموتون في اليوم “ألف مرة”.

وطالب الشعب الإسرائيلي بألا يمهلوهم، وأن يتظاهروا يوميا ويواصلوا الضغط على الحكومة من أجل “وضع حد لهذا الكابوس”، قائلا “من غير المعقول أن ندفع ثمن خطأ اقترفته الحكومة”.

ثم دعا الأسير الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى استخدام نفوذه بصفته رئيسا للولايات المتحدة من أجل التفاوض لإطلاق سراح الأسرى.

وناشد الأسير ترامب ألا يرتكب خطأ الرئيس الحالي جو بايدن بإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، قائلا إنها تقتل الأسرى.

وأضاف أن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة يقتل الأسرى أيضا، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يموت مثل الأسير هيرش غولدبرغ، الذي عثر جيش الاحتلال على جثته مع جثث 5 أسرى آخرين في قطاع غزة مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم تعلن حماس موعد تسجيل الفيديو، لكن الأسير أشار إلى إعلان نتنياهو عن مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار مقابل إعادة الأسير الواحد من الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 101 أسير.

وحذر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، قبل أسبوع تقريبا، من اختفاء جثث أسرى لدى المقاومة “بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين”.