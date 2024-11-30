بعد سيطرتها على حلب وكامل إدلب.. قوات عملية “ردع العدوان” تدخل مدينة حماة (فيديو)

تقدمت قوات المعارضة السورية نحو مدينة حماة، السبت، بعد بسط سيطرتها على كامل محافظة إدلب، وأجزاء واسعة من مدينة حلب.

وأظهرت مقاطع فيديو اللحظات الأولى لدخول فصائل المعارضة إلى حماة، بعد انسحاب قوات النظام منها.

وكان مراسل الجزيرة مباشر قد أكد أن قوات النظام انسحبت من داخل مدينة حماة باتجاه محافظة حمص، مشيرا إلى أن المدينة فارغة بالكامل من قوات النظام السوري الأمنية والعسكرية.

من جهتها، أكدت المعارضة المسلحة أنها تحقق تقدما كبيرا على مختلف المحاور في أرياف حماة وحلب.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، سيطرت قوات المعارضة على مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب، كما بسطت سيطرتها على قرى وبلدات في ريف حماة.

وشملت تلك المواقع طيبة الإمام، وكفر زيتة، وكفرنبودة، وحلفايا، واللطامنة، وصوران، وقلعة المضيق، وكرناز، ومعردس، والحماميات وترملة الواقعة شمال محافظة حماة.

كما سيطرت قوات المعارضة على منطقة مورك الاستراتيجية بسبب وقوعها على الطريق الدولي M5 الواصل بين حلب والعاصمة دمشق.

وأطلقت المعارضة السورية معركة “ردع العدوان” ضد قوات النظام السوري في شمال غربي سوريا، وقالت إنها تهدف إلى توجيه “ضربة استباقية لقوات النظام السوري”، و”الدفاع عن المدنيين في وجه تهديد حشود النظام العسكرية أمنَ المناطق المحررة”، وإعادة المهجَّرين إلى ديارهم.