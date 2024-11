بينهم 3 من المطبخ المركزي العالمي.. شهداء بغارة استهدفت مركبة إغاثة في خان يونس (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ421.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد 5 فلسطينيين، جراء استهداف قوات الاحتلال بصاروخين مركبة تقل عمال إغاثة شرق خان يونس جنوبي القطاع، من بينهم 3 من المطبخ المركزي العالمي هم: عازم أبو دقة مدير منطقة الجنوب في المنظمة، وعاهد عزمي قديح، وحمد عادل النملة.

واستهدف القصف الإسرائيلي مركبة تابعة لمنظمة المطبخ العالمي في منطقة السطر الشرقي بخان يونس، حيث تم استهداف السيارة أول مرة بصاروخ من طائرة مسيّرة، وتابعت السيارة طريقها فهرع عدد من المواطنين لتفقّد من بداخلها ومحاولة إنقاذهم حيث باغتها صاروخ آخر.

وأسفر الاستهداف عن استشهاد 5 ثلاثة منهم من العاملين في المطبخ العالمي، واثنين من المواطنين الذين كانوا يحاولون المساعدة والإنقاذ.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن الطيران المروحي “الأباتشي” أطلق نيران أسلحته الرشاشة صوب منازل المواطنين غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار صوب مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات نسف لمبان سكنية في بيت لاهيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة على محيط نادي الخدمات بمخيم جباليا شمال القطاع ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، واستشهد مواطن برصاص أطلقتها مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال في جباليا النزلة.

وأفادت باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في حي الرمال وسط مدينة غزة، يعود لعائلة كحيل، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

يأتي ذلك في وقت أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن غزة تعرضت لأشد قصف يستهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت (الأونروا) يوم الجمعة إن غزة تعرضت خلال العام الماضي لأشد قصف يستهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية، وأضافت أن محنة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال “أطول أزمة لجوء لم تحل”.

