“جنود الاحتلال بحفّاضات أطفال”.. لعبة “فيديو” إلكترونية تحاكي طوفان الأقصى (شاهد)

نشرت القناة (12) الإسرائيلية تقريرًا حول لعبة “فيديو” تحاكي مشاهد وأحداث عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي أطلقتها حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن اللعبة سميت “فرسان الأقصى”، وتُباع عبر متجر “ستيم” الشهير، وتحاكي هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث تتضمن مشاهد للحرب، وشخصيات ترتدي شارات خضر -إشارة إلى (حماس)- تقتحم قواعد عسكرية إسرائيلية باستخدام طائرات مسيّرة.

In 2022, Nidal Nijm, the son of a Fatah terrorist, developed a video game in which the main character seems to be a Palestinian Hamas member fighting the IDF. After the October 7 massacre, Nijm decided to add an update allowing players to reenact the atrocities of that day.… pic.twitter.com/GTDwLdKljo — Hen Mazzig (@HenMazzig) November 28, 2024

جنود الاحتلال بحفّاضات أطفال

وتُظهر اللعبة جنود الاحتلال وهم يرتدون حفاضات الأطفال رسمت عليها النجمة الإسرائيلية يتقدمهم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، وتصوّر الجنود وهم يُقتلون ويُؤسرون من قبل رجال المقاومة الفلسطينية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه تم حظر اللعبة من البيع في ألمانيا وبريطانيا والنمسا، لكنها لا تزال متاحة في الولايات المتحدة ودول أخرى، وزعمت أن اللعبة “سببت الرعب في العالم”.

لعبة “فرسان الأقصى” الإلكترونية تنتشر عالميًا وتُباع عبر متجر “ستيم” الشهير. تحاكي اللعبة هجمات حماس في 7 أكتوبر، حيث تتضمن مشاهد للحرب، وشخصيات ترتدي عصابات خضراء تقتحم قواعد عسكرية إسرائيلية باستخدام طائرات مسيّرة، مع التركيز على قتل أكبر عدد من الجنود وأسرهم. كما تُظهر الجنود… pic.twitter.com/vPBkhT8TmR — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 28, 2024

“رسالة احتجاج”

وكتب مطوّر اللعبة نضال نجم -برازيلي من أصل فلسطيني- على الموقع إن “اللعبة لا تشجّع على الإرهاب أو معاداة السامية أو خطاب الكراهية ضد اليهود أو أي جماعة أخرى، إنما هي رسالة احتجاج ضد الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي الفلسطينية”.

Valve removed a game from Steam in the UK that puts players in the shoes of a Palestinian fighter raiding Israeli Defense Force positions on October 7, 2023 pic.twitter.com/mCnsqyMAkl — 404 Media (@404mediaco) November 26, 2024

“طوفان الأقصى”

ومع بزوغ شمس يوم السبت 7 أكتوبر 2023، أعلنت (حماس) بدء معركتها الكبرى ضد الاحتلال، بمشاركة بقية الفصائل الفلسطينية، وذلك ردًّا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وشمل “الطوفان” هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللًا للمقاومين إلى مستوطنات عدة في غلاف غزة عبر السياج الحدودي وعبر وحدات الضفادع البشرية من البحر، إضافة إلى مظليين من فوج “الصقر” التابع لكتائب القسام، وأسْر مئات الإسرائيليين، ويعد أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.