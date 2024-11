“جنود الاحتلال بحفّاضات أطفال”.. لعبة “فيديو” إلكترونية تحاكي طوفان الأقصى (شاهد)

نشرت القناة (12) الإسرائيلية تقريرًا حول لعبة “فيديو” تحاكي مشاهد وأحداث عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي أطلقتها حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن اللعبة سميت “فرسان الأقصى”، وتُباع عبر متجر “ستيم” الشهير، وتحاكي هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث تتضمن مشاهد للحرب، وشخصيات ترتدي شارات خضر -إشارة إلى (حماس)- تقتحم قواعد عسكرية إسرائيلية باستخدام طائرات مسيّرة.

In 2022, Nidal Nijm, the son of a Fatah terrorist, developed a video game in which the main character seems to be a Palestinian Hamas member fighting the IDF.

After the October 7 massacre, Nijm decided to add an update allowing players to reenact the atrocities of that day.… pic.twitter.com/GTDwLdKljo

