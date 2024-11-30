عودة 80% من النازحين رغم خروقات إسرائيل.. جنرال أمريكي في لبنان لمراقبة وقف إطلاق النار

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم السبت، وصول الجنرال (جاسبر جيفرز) إلى لبنان، لتولي مهمة الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان نشرته “سنتكوم”، عبر منصة “إكس”، أوضحت فيه أن جيفرز وصل إلى العاصمة بيروت، يوم الأربعاء الماضي، وأفادت بأن جيفرز سيشغل منصب الرئيس المشارك للآلية برفقة المبعوث الأمريكي أموس هوكستين.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة، ستترأس آلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار، التي ستضم أيضا الجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) وفرنسا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن جيفرز بحث مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتطورات في جنوب لبنان، وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية.

𝐌𝐆 𝐉𝐚𝐬𝐩𝐞𝐫 𝐉𝐞𝐟𝐟𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐁𝐞𝐢𝐫𝐮𝐭 𝐭𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐚𝐬 𝐂𝐨-𝐂𝐡𝐚𝐢𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐞𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐇𝐨𝐬𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 pic.twitter.com/Q9235iCrYq — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 29, 2024

حظر انتقال السكان

من ناحية أخرى، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه يُحظر على سكان لبنان الانتقال إلى قرى عدة في الجنوب، وطالبهم بعدم العودة إلى نحو 62 قرية في المنطقة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة “إكس” مخاطبا سكان لبنان إن كل من يخالف هذا الإنذار “يعرض نفسه للخطر”، على حد قوله.

عودة النازحين أكثر من 80%

وفي الأثناء، سجلت حركة عودة النازحين اللبنانيين ارتفاعا مستمرا، ووصلت النسب المئوية لأكثر من 80% منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حزب الله) حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية، اليوم السبت، أن نسب العودة إلى القرى الحدودية لم تتجاوز نسبة 10%، ويعود ذلك “لاستهداف واعتداءات العدو الإسرائيلي للعائدين”.

كما أن عدم وجود منازل ومبان صالحة للسكن ووجود مخاطر مخلفات الحرب وفقدان الحاجات الضرورية الملحة للعيش في تلك القرى، أثّر في عودة النازحين لهذه المناطق.

وأشارت إلى أن الحياة بدأت تأخذ مسارها الصحيح في قرى قضاء صور وبعض قرى مدينة بنت جبيل، لافتة إلى أن هذه القرى تشهد ورش عمل ناشطة في إزالة الركام من الطرقات.

الحياة تعود إلى مسارها

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة، مساء أمس، باتجاه بلدة مارون الراس واستهدفت عددا من أحياء مدينة بنت جبيل “منعا للأهالي الذين يسعون لتفقد منازلهم وأرزاقهم”.

كما أشارت إلى تحليق الطيران الاستطلاعي والمسيّر، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وقالت “إن الاعتداءات الإسرائيلية ترافقت مع استمرار إطلاق التهديدات العدوانية لمنع الأهالي من الدخول إلى القرى والبلدات المتاخمة للخط الأزرق”.

كما حذر الجيش اللبناني والجمعيات الأهلية من مخاطر القنابل العنقودية والصواريخ والقذائف غير المنفجرة في محيط الأماكن والمباني المستهدفة.

بتاريخَي ٢٧ و ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٤، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة.

تتابع قيادة الجيش هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Vbr04wwyG5 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 28, 2024

إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 17 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار مع (حزب الله)، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق فجر الأربعاء الماضي إلى 35.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية، أن الخروقات تركزت في قضائي مرجعيون وبنت جبيل بمحافظة النبطية (جنوب) وقضاء صور بمحافظة الجنوب.

وقالت إنها تنوعت بين قصف بالمدفعية والدبابات والطيران الحربي والمسيّر، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغل، وتجريف أراض ومنازل واقتلاع أشجار زيتون، وتحليق للطيران المسيّر والاستطلاعي، وإطلاق قنابل مضيئة.

باشر الجيش تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك استنادًا إلى "التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار… pic.twitter.com/TlvuQWe20a — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 27, 2024

وفي قضاء مرجعيون، قصفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” أحد المنازل في بلدة برج الملوك، أثناء عودة صاحبه إليه لتفقده، ونجا بأعجوبة.

وفي بلدة كفركلا، قامت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي بعملية تجريف لأراض زراعية واقتلاع لأشجار الزيتون في منطقة العبارة، كما توغلت 4 دبابات إسرائيلية في الحي الغربي لبلدة الخيام، فيما سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية بها.

وفي الخيام أيضا، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين خلال تشييعهم أحد الأشخاص، فيما أطلقت مسيّرة تابعة له صاروخا على سهل البلدة.

يأتي ذلك في وقت تقدمت فيه قوات إسرائيلية في بلدة مركبا وهي تجرف بيوتا وأراضي في طريقها، متجهة إلى بلدة بني حيان، فيما تواصل مسيّرات تابعة لها التحليق فوق قضاء مرجعيون، وأطلقت قنابل مضيئة فوق السهل.