“وداع الأصدقاء”.. مدير مستشفى كمال عدوان يبكي زميله الشهيد أحمد الكحلوت (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” مؤثر لمدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية خلال الصلاة على زميله الدكتور أحمد زياد الكحلوت رئيس قسم العناية في المستشفى الذي استشهد أثناء توجّهه إلى عمله.

وأعلن مستشفى كمال عدوان، في بيان، استشهاد رئيس قسم العناية المركزة في المستشفى الدكتور أحمد زياد الكحلوت، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ساحة المستشفى الواقع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وداع الأصدقاء.. الدكتور حسام أبو صفية يودع زميله أحمد الكحلوت رئيس قسم العناية بمستشفى كمال عدوان بعد استهدافه أثناء قدومه للعمل#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/3oUj1Z8rkh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2024

بكى في صمت ثم قبّل رأسه

وأظهر مقطع “الفيديو” الذي جرى تداوله، الدكتور أبو صفية وهو يصلي صلاة الجنازة على صديقه الكحلوت، وسط الحزن الكبير.

وبيّن المقطع لحظة انتهاء من صلاة الجنازة، وجلوس الدكتور أبو صفية قرب جثمان زميله الشهيد المسجى وانخراطه في بكاء صامت على الشهيد الطبيب، ثم تقبيله رأس الشهيد، قبل أن يتحامل على نفسه ويهمّ بالقيام.

وكان الطبيب أبو صفية قد تعرض قبل أيام لإصابة بنيران مسيّرة “كواد كابتر” إسرائيلية أثناء عمله داخل مستشفى كمال عدوان.

وأفادت مصادر طبية، للجزيرة مباشر، بأنه يتلقى العلاج من قبل الطاقم الطبي في المستشفى نفسه، أن الطائرات المسيّرة ألقت قنابل على المستشفى، مما أدى إلى إصابة الطبيب وعدد من العاملين معه.

وأظهرت لقطات أخرى لحظات لوداع مؤثر لأطفال الشهيد الكحلوت، الذي استهدفه الاحتلال في منطقة مشروع بيت لاهيا أثناء قدومه للعمل.

مجازر في بيت لاهيا

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أمس، استشهاد نحو 100 فلسطيني في مجازر إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية في جباليا وبيت لاهيا، قرابة 75 منهم نتيجة قصف منزلين لعائلة أحمد والبابا.

وأشار إلى أنهم لم يتمكنوا من القيام بعملياتهم بسبب عدم وجود طواقم الدفاع المدني، بعد تهديد إسرائيلي واستمرار القصف المتواصل، وقال إن نحو 75 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض” جراء قصف المنزلين.

وأوضح أن 5 أشخاص قد استشهدوا في ضربة أخرى، وقال “ذهب شخص على عربة حصان لانتشال شهداء من قصف منزل عائلة البابا، قصفته طائرة مسيرة وهو في طريقة لنقلهم لمستشفى كمال عدوان، وأدى ذلك لارتقاء 5 شهداء”.

وأدانت حركة (حماس) استهداف المنزلين في بيت لاهيا، مطالبة في بيان “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بكسر الحصار عن شمال قطاع غزة، وإدخال فرق الإغاثة والإسعاف والإنقاذ”.