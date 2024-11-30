حماس تطالب بتحقيق دولي في استخدام جيش الاحتلال أسلحة تؤدي إلى تبخّر الأجساد

طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا في شمال قطاع غزة تؤدي إلى تبخّر الأجساد.

وقالت الحركة في بيان نشرته عبر منصة تلغرام، اليوم السبت، إن “الشهادات المروعة التي يدلي بها المواطنون والأطباء في شمال قطاع غزة بعد الغارات والمجازر التي تُنفذ ضد المدنيين الأبرياء، وتأكيد حالات استهداف بأسلحة وذخائر تؤدي إلى تبخر الأجساد؛ تؤشر بقوة إلى استخدام جيش الاحتلال الإرهابي أسلحة محرمة دوليا خلال حملة الإبادة الوحشية المستمرة منذ 53 يوما في شمال القطاع”.

ودعت حماس “المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية متخصصة، والدخول إلى شمال قطاع غزة، وكشف طبيعة الذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال الفاشي وتؤدي إلى هذه الإصابات والحالات غير المعروفة، وحقيقة ما يرتكبه من انتهاكات واسعة للقوانين الدولية بحق المدنيين العزل”.

وشددت الحركة في بيانها على أن “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودولنا العربية والإسلامية مطالبون اليوم بالوقوف عند مسؤولياتهم، بوقف هذه الانتهاكات والمجازر المستمرة في قطاع غزة منذ 420 يوما، والتي يتحدى الاحتلال من خلالها كافة القوانين والقيم الإنسانية والمؤسسات السياسية والقضائية الدولية”.

وحضت حماس على الإسراع في جلب مجرمي الحرب للمحاسبة على جرائمهم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون إن إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا شمالي قطاع غزة، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقيادة إسرائيل إلى الخراب.

وأضاف يعلون في مقابلة أجرتها قناة إسرائيلية محلية، وأعادت هيئة البث الرسمية نشر مقتطفات منها “لم تعد بيت لاهيا موجودة ولم تعد بيت حانون موجودة، والآن يعملون في جباليا، إنهم (الجيش الإسرائيلي) يطهرون المنطقة من العرب”.