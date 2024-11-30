سوريا.. فصائل المعارضة تسيطر على مطار حلب وتستولي على مستودع صواريخ (فيديو)

انتزعت فصائل المعارضة السورية السيطرة على مطار حلب الدولي بعد أن سلّمته قوات النظام السوري لقوات كردية في وقت سابق السبت.

وأكدت مصادر محلية أن فصائل المعارضة انتزعت السيطرة على المطار الواقع شرق المدينة.

كما أظهر مقطع فيديو استيلاء مقاتلي المعارضة على مستودع صواريخ من قوات النظام شرقي حلب.

واندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.

ودخلت القوات المعارضة مدينة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلا عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها، السبت، على كامل محافظة إدلب، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.