سوريون يوجهون رسالة لأهالي غزة (فيديو)

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، عبّر مواطنون سوريون في شمال غرب سوريا عن دعمهم وتضامنهم المستمر مع القضية الفلسطينية، في ظل حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ورغم المعاناة التي يعيشها السوريون، لا سيما في شمال غرب سوريا، جراء سنوات النزاع منذ اندلاع الثورة السورية، فإنهم أكدوا الوحدة الإنسانية التي تربطهم مع الفلسطينيين في مواجهة الظلم والاحتلال.

وقال المواطن السوري أبو شام، في حديثه للجزيرة مباشر “نحن نموت جوعا ونُقتل بالبراميل المتفجرة، كما يحدث لأهلنا في فلسطين، واليوم في ظل الظروف الصعبة في الشمال السوري والظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها أهل غزة نحن نتضامن معهم ومع كل الشعب الفلسطيني”.

وأكد المواطن السوري عبد الجبار البيوش أن الشعب السوري والشعب الفلسطيني “يجمعهما مصير واحد”.

وأضاف “نقول لأهلنا في فلسطين وغزة نحن وأنتم ندافع عن كل مسلم في كل بقاع الأرض، وطالما كانت قضيتنا عادلة فإننا سننتصر بإذن الله، ونحيّي باسم كل مواطن سوري شريف أهلنا في غزة الجريحة”.

وقال المواطن السوري علي النواش “في هذا اليوم نحيي غزة وصمودها وأبطالها الذين يقفون في وجه الطغاة والصهاينة”.

وأشار المواطن أبو أحمد إلى أن المناطق السورية المحررة مؤخرًا من قبل المعارضة، تعرضت لاعتداء وظلم وتهجير كما يحدث في غزة وفلسطين، وتابع: “نعرب عن تضامننا مع أهل غزة الذين يتعرضون لعملية إبادة وتدمير ممنهج على أيدي الصهاينة المعتدين”.

ويشهد يوم 29 نوفمبر من كل عام، فعاليات في جميع أنحاء العالم لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.