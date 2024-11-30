شاهد: المعارضة السورية المسلحة تسيطر على مدينة مورك بريف حماة

أعلنت المعارضة السورية المسلحة، اليوم السبت، سيطرتها على مدينة مورك بريف حماة.

وأظهر مقطع مصور قوات المعارضة وهم داخل المدينة بعد السيطرة عليها.

كما أعلنت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على مدينة كفر زيتا وقرية اللطمانة شمالي حماة.

وبسطت فصائل المعارضة السورية التي تقاتل نظام بشار الأسد سيطرتها على كامل محافظة إدلب شمال غربي البلاد، السبت، بعد استعادتها مدينة خان شيخون.

وفي وقت سابق اليوم، سيطرت فصائل المعارضة السورية أيضا على مدينة معرة النعمان، أكبر مدن ريف محافظة إدلب.

وأطلقت فصائل معارضة معركة “ردع العدوان” ضد قوات النظام السوري، في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدة في ريف إدلب.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلا عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب.