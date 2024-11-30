شاهد: تحطيم تمثال حافظ الأسد في حلب وإزالة نصب تذكاري لنجله باسل

تداولت منصات التواصل، اليوم السبت، مقطعا مصورا يظهر إزالة تمثال باسل الأسد، نجل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وشقيق الرئيس بشار الأسد، من مدينة حلب شمالي البلاد.

وقال ناشطون إن التمثال كان منصوبًا في دوار الباسل بمنطقة حلب الجديدة منذ عام 1995، بعد مصرع باسل الأسد بعام واحد في حادث سير.

ويظهر في “الفيديو” عناصر من قوات المعارضة السورية وهم يزيلون التمثال الذي كان قائمًا فوق تمثال حصان عربي مع سماع دوي طلقات نارية كثيفة وصيحات التكبير.

تحطيم تمثال حافظ الأسد

وفي مقطع سابق، قام مقاتلو المعارضة السورية بتحطيم تمثال حافظ الأسد في قصر محافظ حلب، مساء أمس الجمعة.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على مدينة حلب، التي بدأت دخولها ظهر أمس الجمعة، كما سيطرت على مناطق عدة في ريف إدلب.

وأعلنت المعارضة السورية اليوم السبت السيطرة على مدينة معرة النعمان، مما يعني أن محافظة إدلب بأكملها باتت الآن تحت سيطرتها.

#عاجل | لحظات دخول إدارة العمليات العسكرية لقصر محافظ #حلب وتحطيم تمثال حافظ الأسد من قبل الثوار تلفزيون_إدلب #عين_الحقيقة pic.twitter.com/BcOCbzb0oA — تلفزيون إدلب Idlib TV (@TvIdlib) November 30, 2024

واندلعت الاشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفرضت الفصائل سيطرتها على أكثر من 100 من النقاط والتجمعات السكنية في محافظتي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، في اليوم الثالث من الاشتباكات المستمرة بين الجانبين.

وتقدر مساحة المناطق التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية بنحو 1000 كيلو متر مربع في محافظتي حلب وإدلب.

ومن بين المواقع التي سيطرت عليها الفصائل، مدينة سراقب الاستراتيجية، التي تعد نقطة تقاطع على طريقي حلب-اللاذقية، وحلب-دمشق.