عائلات الأسرى الإسرائيليين: أبناؤنا يتعفنون في الأنفاق (فيديو)

قالت عائلات أسرى إسرائيليين في غزة، اليوم السبت، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش متحمسون للاستيطان في القطاع على حساب صفقة تبادل مع حركة حماس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أهالي الأسرى قرب مقر وزارة الدفاع بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفق هيئة البث الرسمية.

ونقلت هيئة البث عن أحد هؤلاء الأهالي قوله “اكتملت الشروط (لم يحددها) لإبرام صفقة تعيد أبناءنا، لا شيء غير ذلك سيعيدهم”.

وأضاف “آن الأوان لإبرام صفقة تؤدي إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة”.

وقال آخر إن نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يندفعون لبناء مستوطنات في غزة على حساب أبنائنا الذين يتعفنون في الأنفاق.

وأمس الجمعة، دعا أفيخاي بورون النائب بالكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إلى اقتطاع جزء من غزة والاستيطان فيه، بعد أن دعا سموتيريتش، الثلاثاء الماضي، إلى إعادة احتلال غزة وخفض عدد الفلسطينيين فيها إلى النصف من خلال الهجرة الطوعية.

وأكثر من مرة، دعا يمينيون إسرائيليون بينهم بن غفير إلى إعادة الاستيطان في القطاع ودفع الفلسطينيين نحو الهجرة الطوعية.

وقال قريب آخر لأحد الأسرى خلال المؤتمر “من المفترض أن يحمي رئيس الوزراء المواطنين وجنوده، لكنه تخلّى عنهم، حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس”.

وطالبت عائلات الأسرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالضغط على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل، باعتبار أنه الأكثر تأثيرا على رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعا مصورا لأسير إسرائيلي لديها يحمل الجنسية الأمريكية، وجَّه خلاله رسالة إلى ترامب، قال فيها “يُرجى استخدام نفوذكم وبكل الطرق للتفاوض من أجل حريتنا”.

وجاء في بيان لمنتدى عائلات الأسرى المحتجزين في غزة أن “الفيديو الصادم للأسير إيدان ألكسندر الإسرائيلي-الأمريكي هو دليل واضح على أنه ما زال هناك رهائن على قيد الحياة رغم الشائعات، وأن هؤلاء يعانون بشكل كبير”.

وتابع البيان “بعد مرور عام على الاتفاق الأول والوحيد، من الواضح للجميع أنه لا يمكن إعادة الرهائن إلا باتفاق”.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو أجرى اتصالا مع عائلة ألكسندر، المختطف في غزة على يد حركة حماس.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن عائلة ألكسندر قولهم “نحن على اتصال مع البيت الأبيض ومع نتنياهو، وقد تلقينا دليلا على حياة عيدان، ونحن متأثرون وقلقون”.

ووصلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل إلى مرحلة متعثرة، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط جديدة تشمل استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح في غزة، ومنع عودة مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع).

وتصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.