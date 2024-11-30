فصائل المعارضة السورية تستعيد مدينة خان شيخون وتبسط سيطرتها على كامل محافظة إدلب (فيديو)

بسطت فصائل المعارضة السورية المسلحة التي تقاتل قوات نظام الأسد سيطرتها على كامل محافظة إدلب شمال غربي البلاد، اليوم السبت، بعد استعادتها مدينة خان شيخون.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن فصائل المعارضة السورية استعادت السيطرة على مركز خان شيخون، لتبسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية لإدلب.

وفي وقت سابق اليوم، سيطرت فصائل المعارضة السورية التي تقودها “هيئة تحرير الشام” على مدينة معرة النعمان، أكبر مدن ريف محافظة إدلب، بعد انسحاب قوات النظام منها باتجاه مدينة خان شيخون، كما انسحبت من قرية في ريف حماة.

وسيطر نظام الأسد المدعوم من روسيا على خان شيخون في أغسطس/آب 2019، في انتهاك لتفاهمات أستانا واتفاق سوتشي بين الأطراف الضامنة.

وفي عام 2017، تصدرت خان شيخون المشهد إثر مجزرة بالسلاح الكيماوي ارتكبها النظام في 4 من إبريل/نيسان، وراح ضحيتها عشرات المدنيين.

وتقع إدلب ضمن المنطقة المحددة في اتفاق مناطق خفض التصعيد التي أبرمتها تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانا عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 من مايو/أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تخرقه بين حين وآخر.

وفي 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام الأسد في ريف حلب الغربي.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدة في ريف إدلب.

وأمس الجمعة، دخلت قوات المعارضة مدينة حلب، وواصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلا عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب.