“كلكم آمنون”.. المعارضة السورية تسيطر على قلعة حلب التاريخية وسط فرحة أهل المدينة (شاهد)

“كلكم آمنون، لن يمسّكم أحد بسوء”

أعلنت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على قلعة حلب التاريخية، بعد ساعات من إعلان دخولها المدينة الواقعة شمالي البلاد، وانسحاب قوات نظام الرئيس بشّار الأسد، وسط فرحة السكان.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن فصائل المعارضة المسلحة وصلت إلى الأحياء الداخلية لمدينة حلب، التي بدأت بدخولها ظهر الجمعة.

من أمام قلعة حلب

ومن أمام المدخل الرئيسي لقلعة حلب قال “أبو حسانين” أحد القادة الميدانيين، للجزيرة مباشر “الحمد لله بعد الرصد والمتابعة تم كسر الخطوط الأولى وحدث انهيار كامل لقوات العدو، وبدأ المجاهدون بالدخول إلى مدينة حلب، وتم تمشيط أحياء المدينة، والأهالي استقبلونا بالأهازيج والأفراح، وإن شاء الله مكملين لما بعد حلب”.

وتعد قلعة حلب التي بنيت في القرن الـ13 من أهم معالم مدينة حلب التاريخية، ومن أهم وأقدم القلاع في العالم، وتقع وسط المدينة على ارتفاع عشرات الأمتار عن مستوى بقية المدينة، وظلت للقلعة طوال الفترات التاريخية أهمية عسكرية وإستراتيجية كبيرة. وأدرجتها اليونسكو على لائحة التراث العالمي عام 1986.

“كلكم آمنون لن يمسّكم أحد بسوء”

ووسط حشد من المقاتلين خاطب قائد ميداني سكان المدينة قائلًا “أنتم أهلنا، جينا لحمايتكم، جئنا لتحريركم من الظلم، ما حدا يغادر المدينة، كلكم آمنون على دمائكم وعلى أموالكم وعلى أعراضكم، لا تستمعوا لإشاعات النظام الكاذبة إن أحد سيمسكم بسوء أبدا، هاي بلدكم وهاي أرضكم ونحنا منكم”.

ووجّه رسالة إلى المهجّرين من المدينة قائلا “ارجعوا لمدينتكم اتحررت وهلا صارت آمنة هاي هي العودة الآمنة للمهجرين”.

واندلعت الاشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفرضت الفصائل سيطرتها على 108 نقاط وتجمع سكني في محافظتي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، في اليوم الثالث من الاشتباكات المستمرة بين الجانبين.

وتقدر مساحة المناطق التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية بما لا يقل عن 850 كيلومترا مربعا في محافظتي حلب وإدلب.