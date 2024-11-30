لحظة دخوله حلب.. لقاء مؤثر بين شاب ووالدته بعد 7 سنوات من التهجير (شاهد)

تداولت منصات التواصل مقطعًا مصورًا للحظات مؤثرة أثناء لقاء الشاب السوري أنس قضيماتي، والدته وعائلته في مدينة حلب بعد رحلة تهجير امتدت لأكثر من 7 سنوات.

ويظهر المقطع كيف استقبلت الأم ولدها أنس بعد سنوات الغياب، وهي تجهش بالبكاء وكذلك إخوته.

يأتي ذلك بعد دخول فصائل المعارضة السورية التي تقاتل نظام بشار الأسد، أحياء حلب في شمال سوريا، أمس الجمعة، واقتراب السيطرة الكاملة على المدينة.

لحظات مؤقرة أثناء لقاء الشاب أنس قضيماتي والدته وعائلته في مدينة #حلب بعد رحلة تهجير امتدت لأكثر من ٧ سنوات.#ردع_العدوان #حلب_تتحرر pic.twitter.com/2MJNGUZIhQ — حسين الخطيب (@HusseinKhateib) November 30, 2024

دخول حلب

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات المعارضة بسطت سيطرتها على نحو 20 حيًا في حلب، ولم تعلن رسميًا حتى الآن السيطرة على المدينة كافة.

وأشار المراسل إلى أن أعدادًا كبيرة من النازحين في المخيمات عادت إلى حلب بعد دخول قوات المعارضة إليها.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، هناك 6.8 ملايين شخص من النازحين داخليًا في سوريا، بعضهم نزح مرات عدة.

واندلعت الاشتباكات بين قوات المعارضة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفرضت الفصائل سيطرتها على 108 نقاط وتجمع سكني في محافظتي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، في اليوم الثالث من الاشتباكات المستمرة بين الجانبين.

وتقدر مساحة المناطق التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية بما لا يقل عن 850 كيلو مترا مربعا في محافظتي حلب وإدلب.

ومن بين المواقع التي سيطرت عليها الفصائل، مدينة سراقب الاستراتيجية، التي تعد نقطة تقاطع على طريقي حلب-اللاذقية، وحلب-دمشق.