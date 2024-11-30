لحظة دخول “معرة النعمان” ورفع الأذان بالجامع الكبير.. تقدّم سريع للمعارضة السورية في إدلب (شاهد)

أظهرت مقاطع مصورة متداولة، دخول قوات المعارضة السورية، اليوم السبت، مدينة معرة النعمان جنوب إدلب شمالي سوريا.

وبيّنت المقاطع مقاتلي المعارضة وهم يكبّرون أمام “الجامع الكبير” في المدينة، فيما رفع أحدهم الأذان من داخله.

وقال حسن عبد الغني، أحد القادة الميدانيين في المعارضة “نعلن لأهلنا المكلومين المهجّرين من مدينة معرة النعمان استعادة قواتنا لمدينتهم بفضل الله، ونؤكد أننا سنستمر في عملياتنا العسكرية حتى تحقيق جميع أهدافها بإذن الله”.

وكانت “إدارة العمليات العسكرية” التابعة للمعارضة، قد أعلنت التوسع في ريف إدلب الشرقي، مسجلة السيطرة على عشرات القرى في منطقتي أبو الظهور ومعرة النعمان، مع اقتراب تطويق مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، في إطار اليوم الرابع من عملية “ردع العدوان”.

وسيطرت فصائل المعرضة، اليوم السبت، على عشرات القرى في محافظة إدلب بعد تقدم سريع في شرق وجنوب شرق المحافظة الواقعة شمال غربي البلاد.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تتقدم الفصائل المسلحة بسرعة في محافظتي إدلب وحلب بعد اشتباكات مع قوات النظام.

كما سيطرت فصائل المعارضة السورية على مطار أبو الضهور العسكري شرقي إدلب، وأعلنت كذلك سيطرتها على مدينة جرجناز في ريف إدلب الشرقي وطرد قوات النظام منها.

ضمن عملية #ردع_العدوان.. إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية تعلن بدء دخول معرة النعمان بريف #إدلب pic.twitter.com/tWCNd9W8HU — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) November 30, 2024

السيطرة على 50 قرية

وسيطرت الفصائل منذ ساعات صباح السبت، على أكثر من 50 قرية كانت خاضعة لسيطرة النظام السوري شرق إدلب وجنوب شرقها.

وسيطر النظام السوري على القرى المذكورة عام 2019 بعد هجمات مكثفة، رغم أنها مشمولة ضمن اتفاق مناطق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في اجتماعات أستانا.

والجمعة، سيطرت فصائل المعارضة السورية على أجزاء واسعة من مدينة حلب شمالي البلاد، وقال مراسل الجزيرة مباشر، اليوم، إن فصائل المعارضة سيطرت على معظم أحياء مدينة حلب.

واندلعت الاشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، في 27 من نوفمبر، وفرضت الفصائل سيطرتها حتى أمس الجمعة على 108 من النقاط والتجمعات السكنية في محافظتي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، في اليوم الثالث من الاشتباكات المستمرة بين الجانبين.