مشاهد حصرية من سراقب السورية بعد سيطرة قوات المعارضة عليها بالكامل (فيديو)

أعلنت مجموعات من المعارضة السورية التي تقاتل نظام بشار الأسد، سيطرتها، الجمعة، على مدينة سراقب ذات الأهمية الاستراتيجية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وذكرت أن قوات النظام السوري انسحبت من سراقب عقب تكبدها خسائر كبيرة جراء الاشتباكات مع المجموعات المسلحة المعارضة والتي استمرت يومين.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع الميدانية في مدينة سراقب السورية، وأجرت لقاءات مع قادة من قوات المعارضة وعدد من المواطنين السوريين، من سكان المدينة، الذين وجهوا نداءاتهم للمواطنين السوريين من سكان المدينة الذين هُجروا منها بالعودة إليها.

وتعتبر سراقب نقطة تقاطع لطريق (إم4) الذي يربط محافظتي حلب (شمال) واللاذقية (غرب)، وطريق (إم 5) الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق.

السيطرة على عشرات القرى في إدلب

وسيطرت فصائل المعارضة، اليوم السبت، على عشرات القرى بمحافظة إدلب بعد تقدم سريع في شرق وجنوب شرق المحافظة الواقعة شمال غربي البلاد.

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تتقدم الفصائل المسلحة بسرعة في محافظتي إدلب وحلب بعد اشتباكات مع قوات النظام.

وسيطرت الفصائل منذ ساعات صباح السبت، على أكثر من 50 قرية كانت خاضعة لسيطرة النظام السوري شرق وجنوب شرق إدلب.

وسيطر النظام السوري على القرى المذكورة عام 2019 بعد هجمات مكثفة، رغم أنها مشمولة ضمن اتفاق مناطق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في اجتماعات أستانا.

يشار إلى أن فصائل المعارضة السورية سيطرت، الجمعة، على أجزاء واسعة من مدينة حلب، شمالي البلادـ، ودخلت مدينة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة، وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلا عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

وفرضت الفصائل حظر تجوال في المدينة ليلا، كما اتخذت إجراءات أمنية من خلال تفتيش الأحياء التي سيطرت عليها، كما حررت الفصائل عشرات المعتقلين في سجون قوات الأسد، بينهم سجناء سياسيين، إثر سيطرتها على عدد من السجون.