مشاهد للحظة الانطلاق وحتى دخول المدينة.. المعارضة السورية تقترب من السيطرة الكاملة على حلب (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن فصائل المعارضة السورية سيطرت على معظم أحياء مدينة حلب، التي بدأت دخولها ظهر أمس الجمعة.

وتجوّلت كاميرا الجزيرة مباشر في أحياء حلب التي سيطرت عليها قوات المعارضة وسط حفاوة كبيرة من سكان المدينة وفرحة غامرة للمقاتلين.

ومن دوار الشهداء في منطقة حلب الجديدة غربي المدينة، قال أحد القادة الميدانيين للجزيرة مباشر إن معنويات مقاتلي المعارضة عالية “والناس استقبلونا بالزغاريد، والحمد لله منّ الله علينا وأكرمنا”.

ورصدت الجزيرة مباشر وصول قوات “ردع العدوان” إلى دوار الكرة وسط مدينة حلب، وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المكان يعد موقعًا استراتيجيًا في منطقة حلب الغربية.

ومن أمام جامعة حلب التي تم تحريرها، نقلت كاميرا الجزيرة مباشر صورا مباشرة لبعض المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم من سجن الأشرفية وهم يحاولون التواصل مع ذويهم.

دعوة الأطباء لمواصلة العمل

وفي داخل مستشفى جامعة حلب التقى قادة قوات المعارضة الكوادر الطبية في المستشفى وطلبوا منهم الاستمرار في أداء عملهم، وأكدوا أن كل المظاهر المسلحة سوف تختفي خلال ساعات بعد تأمين المدينة، وسيتولى المسؤولية كوادر مدنية.

انسحاب قوات النظام

كما وثّقت مشاهد أخرى انسحاب مجموعات لقوات النظام من أحياء حلب.

ساعة باب الفرج التاريخية

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد حية من أمام ساعة باب الفرج مع دخول فصائل المعارضة إلى وسط مدينة حلب حيث يقع فندق شيراتون.

كما سيطرت فصائل المعارضة على ساحة سعد الله الجابري المركزية التي تقع وسط مدينة حلب ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر صورًا حيّة من الساحة.

واندلعت الاشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، في 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفرضت الفصائل سيطرتها على 108 من النقاط والتجمعات السكنية في محافظتي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، في اليوم الثالث من الاشتباكات المستمرة بين الجانبين.

وتقدر مساحة المناطق التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية بما لا يقل عن 850 كيلو مترا مربعا في محافظتي حلب وإدلب.

ومن بين المواقع التي سيطرت عليها الفصائل، مدينة سراقب الاستراتيجية، التي تعد نقطة تقاطع على طريقي حلب-اللاذقية، وحلب-دمشق.