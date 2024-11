“نهاية حماس تعني زوال إسرائيل”.. عالِم يهودي يدافع عن المقاومة في غزة (فيديو)

دار سجال ساخن ومناقشة حادة بين العالِم اليهودي المختص بالعلوم السياسية “نورمان فينكلشتاين”، والمبعوثة الإسرائيلية الخاصة للتجارة “فلور ناحوم”، حول الحرب في غزة ومصير الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استضافة المذيع البريطاني، بيرس مورغان في برنامج “بدون رقابة”، مساء الخميس.

ووجّه بيرس أسئلة عدة للمسؤولة الإسرائيلية التي شغلت منصب نائب رئيس بلدية القدس، حول انتهاكات الاحتلال إزاء الأطفال والمدنيين والصحفيين واستهداف رؤوسهم بالرصاص، فضلًا عن الأطقم الطبية والعاملة بالأمم المتحدة.

وحاولت فلور تبرير الجرائم ورفض توصيفها بالإبادة، وهو ما دحضه نورمان الذي استمر في الدفاع عن الفلسطينيين، وتطرّق لحملات القصف العشوائي الممنهجة ضد آلاف المدنيين التي برهنت أنها “إبادة صريحة”، وكذبت حجة إسرائيل بأنها “دفاع عن النفس”.

Piers Morgan thinks he can corner Norman Finkelstein by asking should Hamas has any future in Gaza and look what Norman Finkelstein says to him pic.twitter.com/9fGImLYBS9

— Furkan Gözükara (@GozukaraFurkan) November 28, 2024