أسامة حمدان يكشف آخر تطورات اجتماع حماس مع فتح في القاهرة (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، مساء الاثنين، إن الحركة ناقشت مع حركة “فتح” تشكيل هيئة لمتابعة أمور قطاع غزة واحتياجاتها في مختلف القضايا، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف حمدان في كلمة مصوَّرة “جرى نقاش العديد من الأفكار من ضمنها تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها في مختلف القضايا، إلى حين تهيئة الظروف لتشكيل حكومة توافق وطني، وقد كانت أجواء اللقاء إيجابية وصريحة”.

وأشار إلى أن الطرفين أكدا أن “إدارة شؤون الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة أو الشتات، هي شأن فلسطيني خالص يتم بالتوافق الوطني”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أسامة حمدان: