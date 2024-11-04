أسامة حمدان يكشف آخر تطورات اجتماع حماس مع فتح في القاهرة (فيديو)
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4/11/2024
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، مساء الاثنين، إن الحركة ناقشت مع حركة “فتح” تشكيل هيئة لمتابعة أمور قطاع غزة واحتياجاتها في مختلف القضايا، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة.
وأضاف حمدان في كلمة مصوَّرة “جرى نقاش العديد من الأفكار من ضمنها تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها في مختلف القضايا، إلى حين تهيئة الظروف لتشكيل حكومة توافق وطني، وقد كانت أجواء اللقاء إيجابية وصريحة”.
وأشار إلى أن الطرفين أكدا أن “إدارة شؤون الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة أو الشتات، هي شأن فلسطيني خالص يتم بالتوافق الوطني”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أسامة حمدان:
- العدو تلقى ضربات موجعة من المقاومة في أكتوبر الماضي، وتعرَّض لخسائر فادحة.
- الحركة تؤكد أن مفتاح التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان ويحقق صفقة تبادل هو العودة إلى اتفاق الثاني من يونيو الماضي.
- تحدثنا مع حركة فتح، وكانت أجواء اللقاء إيجابية، ونرفض أي ترتيبات يتم فرضها علينا.
- مهما كانت نتائج الانتخابات الأمريكية فهي لا تعني شعبنا، فكلاهما يدعم الحرب والعدوان على شعبنا وقضيتنا الوطنية.
- أكثر من 1800 شهيد أغلبهم من النساء والأطفال حتى الآن خلال العدوان على شمالي قطاع غزة.
- ندعو محكمة العدل والجنائية الدولية لملاحقة نتنياهو وفريقه الحكومي كمجرمي حرب.
- فضيحة تسريبات مكتب نتنياهو تشير إلى التلاعب بالوثائق لتبرير جريمة الإبادة بحق شعبنا.
- إبلاغ الاحتلال الأمم المتحدة بقطع العلاقة مع الأونروا يمثل محاولة لطمس الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
- هجمات المستوطنين تمثل تصعيدًا خطيرًا يستوجب التصدي له بكل السبل في الضفة الغربية.
- استهداف الاحتلال للمستشفيات يمثل حرب إبادة ضد شعبنا في غزة.
- الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية عن استمرار المجازر في غزة.
- أكثر من 100 ألف فلسطيني في شمال غزة بلا مقومات للحياة.
- الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة، ويحاصر شمال القطاع منذ شهر بهدف تهجير أهله.
المصدر : الجزيرة مباشر