الحوثيون يكشفون تحايل شركات شحن إسرائيلية ويتوعدونها

قالت جماعة الحوثي اليمنية إن شركات شحن بحرية إسرائيلية تقوم ببيع أصولها أو تسجيلها بأسماء أخرى في إطار التحايل على الهجمات التي تتعرض لها.

وأفاد المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع في بيان بأن “المعلومات الاستخبارية تؤكد أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للعدو الإسرائيلي تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى، أو تسجيلِها بأسماء جهات أخرى”.

وأوضح أن ذلك “يأتي في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة من قِبل اليمن على تلك السفن والشركات”.

وشدَّد سريع على أن قوات الجماعة “لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو عَلَم سفن العدو الإسرائيلي”.

كما حذّر سريع كل الجهات المعنية من “التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب، ومحظور عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) المحدَّدة في البيانات السابقة”.

وأكد سريع أن “القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه، وأن هذا الحصار مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان”.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق فوري من إسرائيل بشأن البيان الحوثي.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيَّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.