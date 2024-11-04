“المقاومة الإسلامية في العراق” تهاجم “هدفا حيويا” شمالي إسرائيل بأربع طائرات مسيَّرة (فيديو)

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الاثنين، أنها استهدفت بطائرات مسيَّرة “هدفًا حيويًّا” شمالي إسرائيل.

وبثت المقاومة الإسلامية، عبر حسابها على تلغرام، مشاهد لما قالت إنه “إطلاق الطيران المسيَّر باتجاه هدف حيوي في شمالي الأراضي المحتلة”.

وأظهرت المشاهد إطلاق 4 طائرات مسيَّرة اتجاه الهدف المحدَّد.

وقالت في بيانها “استمرارًا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفًا حيويًّا شمالي أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيَّر”.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها “استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وتضم “المقاومة الإسلامية في العراق” فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.