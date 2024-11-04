بصواريخ 107.. المقاومة تنفذ عملية مشتركة ضد جيش الاحتلال في محور نتساريم (شاهد)

عرضت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- مشاهد من قصف مقاتليها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبيّة- محور التقدم الغربي في نتساريم، بصاروخين من نوع 107.

كما أعلنت استهداف مقاتليها تجمعًا لجنود “العدو الصهيوني” على جبل جرزيم بالضفة المحتلة بالأسلحة الرشاشة، وأنهم عادوا إلى قواعدهم بسلام.

وعرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من دكّ آليات جيش الاحتلال المتوغلة شمال مخيم النصيرات، بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى، وإسقاط طائرة إسرائيلية من نوع “درون” خلال تنفيذها مهام استخبارية في أجواء شرق قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قد نشرت مشاهد توثق سيطرة مقاتليها على طائرات مسيّرة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مهمات استخبارية في سماء مدينة غزة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهدفها موقعًا عسكريًّا تابعًا للاحتلال في محور نتساريم بطائرة زواري المسيّرة.