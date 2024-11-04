تحذير جديد من الحوثيين للسفن في “منطقة العمليات”.. هذا ما يتضمنه

وجهت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثي تحذيرا إلى شركات الشحن البحري، التي تحاول التحايل على الحصار البحري الذي فرضته الجماعة على السفن الإسرائيلية، أو المتجهة إليها.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، يوم الأحد، إن المعلومات الاستخباراتية للجماعة تؤكد أن “العديدَ من الشركاتِ العاملةِ في الشحنِ البحريِّ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ تعملُ على بيعِ أصولِها ونقلِ ممتلكاتِها من سُفُنِ الشحنِ والنقلِ البحريِّ إلى شركاتٍ أخرى أو تسجيلِها بأسماءِ جهاتٍ أخرى”، للتحايل على الحصار المفروض على تلك السفن والشركات.

وأكد المتحدث أن القوات التابعة للجماعة “لن تأخذَ في الاعتبارِ أيَّ تغييرٍ في ملكيةِ أو عَلَم سُفُنِ العدوِّ الإسرائيليِّ وتحذرُ كافةَ الجهاتِ المعنيةِ من التعاملِ مع هذه الشركاتِ أوِ السُّفُنِ كونَها تخضعُ للعقابِ ومحظورٌ عليها العبورُ من منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ المحددةِ في البياناتِ السابقةِ”.

وشدد المتحدث العسكري باسم “أنصار الله” على أنها “مستمرةٌ في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ واستهدافِ كافةِ السُّفُنِ التابعةِ له أوِ المرتبطةِ به أوِ المتجهةِ إليهِ، حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان”.

وبدأت جماعة “أنصار الله” في استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بعد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في كلمة في الذكرى الأولى لمعركة “طوفان الأقصى” إنها استهدفت نحو 200 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، كما أطلقت أكثر من 1000 صاروخ ومسيّرة في عملياتها المساندة لغزة.