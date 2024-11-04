تحطّم طائرة قتالية إيرانية يودي بحياة قائد بارز في الحرس الثوري

أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني جراء تحطم طائرة خفيفة أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة سيركان الحدودية في جنوب شرق البلاد.

وأكدت وكالة فارس الإيرانية أن الحادث أسفر عن استشهاد اللواء حميد مازندراني، قائد لواء نينوى في محافظة كلستان، والطيار بالحرس الثوري حامد جندقي، أحد مقاتلي القوات البرية.

وأوضح بيان صادر عن العلاقات العامة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أن الطائرة الجيروسكوبية، التي تعود للقوات البرية للحرس الثوري، تعرضت لحادث أثناء تنفيذها عمليات قتالية في جنوب شرق إيران.

والطائرة الجيروسكوبية، المعروفة أيضًا باسم الجايروكوبتر أو الأوتوجيرو، هي نوع من الطائرات الدوارة التي تعتمد على دوار غير مزود بالطاقة لتوليد الرفع، ويتم توفير الدفع الأمامي لها بواسطة مروحة مدفوعة بمحرك.

ويتميز تصميمها بوجود دوار علوي يدور بحرية ومروحة خلفية أو أمامية لتوفير الدفع. وتُستخدم هذه الطائرات في مهام متعددة مثل الاستطلاع، والمراقبة، والتدريب، نظرًا لقدرتها على الإقلاع والهبوط في مسافات قصيرة وسهولة المناورة.