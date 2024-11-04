ترامب: كان يجب ألا أغادر البيت الأبيض.. وسأكون “حامي النساء”

أعرب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، عن مخاوفه بشأن ثغرات في الزجاج الواقي من الرصاص الذي كان يتحدث من خلفه، قائلًا “لا أمانع إطلاقًا إذا استهدف مهاجم وسائل الإعلام الكاذبة للوصول إليّ”.

جاءت هذه التصريحات في خطاب استمر مدة 90 دقيقة، في تجمع انتخابي حاشد عقده في مدينة ليتيتس بولاية بنسلفانيا، أمس الأحد، حيث أشار إلى وجود فجوات في الزجاج المحيط به؛ مما سمح لبعض الصحفيين برؤيته بشكل مباشر.

وشهد ترامب محاولتي اغتيال هذا العام، إحداهما في يوليو/تموز عندما أصيب برصاصة في أذنه خلال تجمع في بنسلفانيا، وهو ما دفعه إلى الحديث عن الزجاج الواقي قائلًا إن المهاجم سيضطر إلى إطلاق النار على وسائل الإعلام للوصول إليه.

ومن جانبه، أصدر ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، بيانًا أكد فيه أن ترامب حريص على سلامة الإعلام، وأن تعليقاته تتعلق بالتهديدات التي تواجهه نتيجة خطابات الديمقراطيين.

ترامب: كان يجب أن لا أغادر البيت الأبيض

ومن ناحية أخرى أعرب ترامب عن أسفه لمغادرته البيت الأبيض بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، وهي خسارة لم يعترف بها قط.

وقال ترامب، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري “كان لدينا أكثر الحدود أمانًا في تاريخ بلدنا عند مغادرتي. كان يجب ألا أغادر، لأننا قمنا بعمل جيد للغاية”.

وأشار ترامب إلى أن هناك الآن “مئات من المحامين” في كل مركز اقتراع لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة. وتحدث عن إنجازات إدارته السابقة قائلًا “كان لدينا أفضل اقتصاد على الإطلاق، وكان لدينا الجدار، وكل شيء كنا نحتاج إليه”.

ترامب: الألمان لم يحبوني

كما تحدث الرئيس الأمريكي السابق، عن علاقته المعقدة مع ألمانيا، قائلا “إنهم لم يحبوني، رغم أن لديّ تراثًا هناك”، في إشارة إلى أصول عائلته من قرية كالشتاد بولاية راينلاند بالاتينات في جنوب غرب ألمانيا.

وأشار ترامب إلى أن الألمان كانوا يفضلون الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، معلقًا “هل تعرفون السبب؟ لأنهم تناولوا غداءنا”، في إشارة إلى اعتقاده أن ألمانيا حققت مكاسب على حساب الولايات المتحدة.

ترامب: سأكون حامي النساء

وفي موضوع آخر، صرّح ترامب بأنه سيكون “حامي النساء”، سواء وافقن على ذلك أم لا. وأعرب عن استيائه من فكرة أن تصوت الزوجات بشكل مختلف عن أزواجهن.

وأشار الرئيس السابق إلى أن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التي تسعى لتصبح أول امرأة تصل إلى البيت الأبيض، قد “تنهار” في مواجهة زعماء مستبدين من الذكور، الذين يعتبرهم ترامب أصحاب قوة وشخصية.