حزب الله يضرب بالصواريخ وحدة مراقبة جوية و4 مستوطنات شمالي إسرائيل (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، أنه قصف بدفعات صواريخ وحدة مراقبة جوية و4 مستوطنات شمالي إسرائيل.

وقال الحزب في سلسلة بيانات عبر منصة تليغرام، إن مقاتليه قصفوا وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بدفعة صواريخ، كما استهدفوا بدفعات صواريخ مستوطنات شاعل وحتسور ودلتون وإييليت هشاحر، بعد إنذار وجهه الحزب لإخلاء مستوطنات شمال إسرائيل.

حـ.ـزب الله اللبناني ينشر مشاهد لاستهدافه تجمعا للقوات الإسرائيلية جنوبي #لبنان#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/eXyt6Xzhh9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2024

كما أعلن الحزب، استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخيّة كبيرة، مؤكدًا أن هذه الهجمات تمثل دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه.

وفي بيان سابق قال الحزب “في إطار سلسلة عمليّات خيبر، ‏وبنداء (لبيك يا نصر الله)، استهدف الحزب، الأحد، وللمرّة الأولى، قاعدة حيفا التقنيّة (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة”.

وأعلن كذلك استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مناطق تل الخزان وجل الدير، والأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل، وقاعدة “إلياكيم” (التي تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي) جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وقال إن صواريخه أصابت أهدافها بدقّة.

وقد بث الحزب، الأحد، مشاهد جديدة بعنوان “لن نترك الساح.. لن نُسقط السلاح” لمنشأة عسكرية تحت الأرض باسم “عماد 5″، نسبة للقيادي عماد مغنية الذي اغتيل في سوريا 2008، وتظهر المشاهد عددًا من الجنود داخل نفق كبير يحتوي على قاذفة صواريخ.

7 شهداء و3 جرحى في البقاع اللبناني

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، استشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 بغارة إسرائيلية على بلدة مشغر في قضاء البقاع بشرق البلاد. هذا إلى جانب 3 استشهدوا بغارة على منزل في منطقة عربصاليم، جراء غارة شنها الطيران الحربي المعادي.

وذكرت الوكالة أن الطيران المعادي استهدف منزلًا عند أطراف بلدة برج رحال بقضاء صور (جنوبًا)، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي يارين والجبين في قضاء صور، فتصاعدت سحب الدخان من المنطقة المستهدفة، وفق الوكالة.