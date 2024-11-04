“سامحونا يا أهل غزة بقينا نمشي موطيين راسنا”.. أبو تريكة يوجه انتقادا حادا إلى الدول العربية (شاهد)

أكد محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصري السابق، أن مباراة القمة التي جمعت بين فريقي تشيلسي ومانشيتر يونايتد، أمس الأحد، كانت الأضعف فنيًّا، مشيرًا إلى أنها قمة تذكر ببعض القمم العربية، التي تكثر فيها الخطابات والإدانات دون نتائج فعلية.

وأشار أبو تريكة، خلال تحليله للمباراة عبر قناة “بي إن سبورت”، إلى الوضع في غزة، وانتقد عدم تقديم الدعم لأهل القطاع طوال 14 شهرًا، وأضاف موجّهًا خطابه إلى قادة الدول العربية “الناس بتموت وتتحرق على الهوا، وأنتم مش موجودين؟ ساعدوهم بدل الحياد الذي لم يخدم أحدًا. المتغطي بالصهاينة والأمريكان عريان”.

“سامحونا يا أهل غزة”

وتابع قائلًا “الناس بقالها شهر بدون مساعدات، وهذا حرام. أهل غزة ولبنان يقاومون ويجاهدون، ومن جاهد في سبيل الله فالله ينصره. سامحونا يا أهل غزة بقينا نمشي موطيين راسنا، ونشعر بالخذلان لأننا لم نقف بجانبكم، لكن الله معكم”.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

واليوم، أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاق الذي ينظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل والأراضي المحتلة التي تشمل الضفة الغربية وغزة. وعلّقت الأونروا بأن هذا القرار قد يؤدي إلى “انهيار” العمل الإنساني في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.