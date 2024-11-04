سوريا.. قصف إسرائيلي على مناطق عدة بالعاصمة دمشق (فيديو)

استهدف قصف إسرائيلي، اليوم الاثنين، محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما أوردت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري “سانا”.

وأفادت “سانا” في خبر مقتضب “بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، وورود معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة يجري التحقق من طبيعته”، من دون أن تورد أي تفاصيل أخرى.

ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري بوزارة الدفاع السورية قوله “في حوالي الساعة 18:05 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من المواقع المدنية جنوب دمشق ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

وأفاد شهود عيان “بسماع دوي 3 انفجارات متتالية، كان أحدها شديد القوة، وشوهدت سحابة دخان سوداء كبيرة تتصاعد من أرض زراعية، غطت المباني المجاورة”.

وتردد دوي القصف في منطقة جرمانا المجاورة في وقت توجهت سيارات إسعاف إلى المنطقة، وتم فرض طوق أمني من القوات الحكومية السورية.

وتعرضت منطقة “السيدة زينب” إلى عشرات الغارات خلال العام الجاري استهدفت العديد من المزارع والمقرات، التي تقول إسرائيل إنها مقرات للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني.

ومنذ بدء الثورة السورية السورية عام 2011 والنزاع الذي أعقبها، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة الغارات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد الاشتباكات في لبنان بين حزب الله وإسرائيل بدءا من 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الاخيرة نقاطا قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، في هجمات قالت تل أبيب إن هدفها منع حزب الله من نقل “وسائل قتالية” من سوريا إلى لبنان.