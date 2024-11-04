شاهد: تجهيز صواريخ وقصف مستوطنتي سديروت ومفلاسيم الإسرائيليتين

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة من تصديها لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس إن المشاهد لقصف مستوطنتَي “سديروت” و”مفلاسيم” و”مغتصبات” غلاف غزة برشقة صاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد مقاتلي سرايا القدس وهم يستعدون للعملية بينما يشاهدون قناة الجزيرة، وفيها استخدم أحد المقاتلين شبكة التواصل الداخلية قبل تجهيز الرشقة الصاروخية.

وتضمنت المشاهد لقطات تُظهر هلع بعض المستوطنين ومحاولاتهم للاحتماء أثناء وصول الصواريخ إلى إسرائيل.

وتأتي عملية سرايا القدس بعد مضي أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، جوًّا وبرًّا وبحرًا، وبالتزامن مع ادعاءات إسرائيلية بتدمير جزء كبير من مقدَّرات المقاومة في غزة.