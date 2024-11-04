شاهد: عبوة شديدة الانفجار تطيح بأربعة جنود ودبابة ميركافا في جباليا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة من عملياتها ضد جيش الاحتلال المتوغل في قطاع غزة.

وقالت القسام إن المشاهد لاستهداف 4 جنود إسرائيليين ودبابة “ميركافا” بعبوة شديدة الانفجار في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووثقت المشاهد لحظة هروب جنود إلى الآليات بعد استهداف مقاتلي القسام قوة إسرائيلية تحصنت في منزل بقذيفة “TBG”، ثم تفجير المقاتل للعبوة في لحظة وصول الجنود إلى الدبابة.

وقال أحد المقاتلين قبل تفجير العبوة “يا رب تقبّل منا، وأيّدنا بنصرك وبالمؤمنين من مصر والأردن، ولا تحرمهم أجر الجهاد في سبيلك”.

وفي عملية أخرى، قالت القسام إن مقاتليها تمكنوا، صباح اليوم الاثنين، من استهداف قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل بقذائف “RPG” و”تاندوم”، وإيقاع أفرادها قتلى وجرحى قرب مستشفى اليمن السعين وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما أعلنت القسام إطلاق مقاتليها قذائف الهاون لدك قوات للاحتلال قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتأتي عملية القسام الجديدة بعد مضي أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، جوًّا وبرًّا وبحرًا، وبالتزامن مع ادعاءات إسرائيلية بتدمير جزء كبير من مُقدَّرات المقاومة في غزة.