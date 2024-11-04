“كم طفلا قتلت في غزة؟”.. هجوم حاد على وزير خارجية بريطانيا خلال زيارته لأحد بنوك الطعام (شاهد)

هاجم مواطنون بريطانيون وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أثناء زيارته لأحد بنوك الطعام في الدائرة الانتخابية التي يتبعها.

وأثناء الزيارة لاحقه الناشطون وسألوه “هل توافق على أن آلاف الأطفال في غزة يجب ألا يعانوا من الجوع؟”، ورد لامي “أنا أجري زيارة مجتمعية”.

وعندما سألوه “هل تعلم كم عدد الطفال الذين يتضورون جوعًا في غزة؟”، رد لامي “سأتحدث عن هذا الشأن في وقت آخر، وهي المنطقة التي تضم أكبر عدد من مبتوري الأطراف في العالم.. أنا في الدائرة الانتخابية”.

“كم طفلًا قتلت في غزة؟”

فاستمر الناشطون في ملاحقته وهم يقولون “كم طفلًا قتلت في غزة؟.. 350 رخصة سلاح.. هذا أمر شائن”.

وتابعوا “أنت في بنك الطعام بينما هناك أطفال يقاسون الجوع.. أنت في بنك الطعام بينما هناك أطفال يتضورون جوعًا في غزة.. آلاف الأطفال يتضورون جوعًا في غزة”.

“يمكنك الابتسام والتقاط الصور لكنك مجرم حرب”

وأضاف الناشطون “بينما يحيط بك الحراس الشخصيون لحمايتك تبيع الأسلحة وتتسبب في قتل الأطفال الأبرياء.. ديفيد لامي أنت مجرم حرب.. يمكنك الابتسام والتقاط الصور، لكنك مجرم حرب وتدعم الإبادة الجماعية”.

“أنت مجرم حرب”.. بريطانيون يهاجمون وزير الخارجية ديفيد لامي خلال زيارته لأحد بنوك الطعام في دائرته الانتخابية#الجزيرة_مباشر | #بريطانيا pic.twitter.com/7df4FNBOgG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2024

وفي ظل تزايد الضغوط على الحكومة البريطانية بسبب دعمها لإسرائيل، صرحت المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، الجمعة، بأن بلادها قد تلغي المزيد من تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل استنادًا إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشارت وودوارد إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت نحو 43 ألف فلسطيني في غزة، مؤكدة أن سكان القطاع تعرضوا للتهجير القسري مرات عدة، وأن خيام النازحين لم تسلم من القصف الإسرائيلي.