مستوطنون يحرقون 20 مركبة في البيرة ويطلقون النار على فرق الإطفاء الفلسطينية (فيديو)

أحرق مستوطنون فجر اليوم الاثنين، عددًا من مركبات الفلسطينيين بعد مهاجمتهم مدينة البيرة، وبلدة دير دبوان شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأطلقوا النار نحو مركبات الدفاع المدني لدى وصولها إلى المنطقة لإخماد النيران، ثم هربوا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، قولها إن عددًا من المستوطنين، هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددا من المركبات فيها، ثم انسحبوا، وقد هرعت مركبات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت في 20 مركبة.

خطّوا شعارات عنصرية

كما أحرق المستوطنون مركبة في بلدة دير دبوان شرق رام الله، وخطّوا شعارات عنصرية على جدار استنادي، موجود بالمنطقة.

اعتداءات مستمرة

ونفذ الجيش الإسرائيلي ومستوطنون نحو 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة خلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية.

وذكرت الهيئة، في بيان يوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 1130 اعتداء، ونفّذ مستوطنون 360 اعتداء.

وبيّنت الهيئة من تلك الاعتداءات 307 وقعت في محافظة نابلس، و280 في الخليل، و179 في القدس.

وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، واستيلاء على ممتلكات وإغلاقات ونصب حواجز.

ومع حربه التي يشنها على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم ما أسفر عن 768 قتيلا فلسطينيا ونحو 6 آلاف و300 جريح، إضافة إلى 11 ألفا و500 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية فلسطينية.