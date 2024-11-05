احتجاز جثة أحدهم.. 4 شهداء في جنين وطوباس وسط اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال (فيديو)

استشهد 4 فلسطينيين اليوم الثلاثاء، في جنين وطوباس، وأصيب آخرون جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على المدن والبلدات الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ففي قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية، عند ميدان الشهداء بمحافظة جنين شمالي الضفة، استشهد الشابان الشيخ المعلم محمد عصعوص والشاب شوقي عصعوص إثر اغتيالهما في غارة جوية استهدفت مسيرة قرب مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد شابين بقصف الاحتلال الإسرائيلي على قرية الشهداء جنوب جنين.

وقال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة فلسطينية عند ميدان الشهداء جنوبي جنين، ما أدى إلى تدميرها.​​​​​​​

#صور

بعد اندلاع اشتباكات عنيفة استشهد الشابان الشيخ المعلم محمد عصعوص والشاب شوقي عصعوص إثر اغتيالهما في غارة جوية استهدفت مسيرة قرب مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين. pic.twitter.com/2ugxn9UIrr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 5, 2024

شهيدان في طوباس واحتجاز جثمان

وأعلن عن استشهاد الشاب هاني بني عودة، فجر اليوم، في طمون جنوبي طوباس، بعد أن حاصرته قوات الاحتلال داخل منزل، وأطلقت تجاهه قذائف الإنيرغا المحمولة على الكتف، وفي وقت لاحق نقلت الطواقم الطبية جثمانه إلى مستشفى طوباس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد شاب ثانٍ في بلدة طمون، لم تعرف هويته بعد، حيث قام جيش الاحتلال باحتجاز جثمانه، ما يرفع حصيلة شهداء البلدة إلى اثنين.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت جثمان شهيد في طمون ونقلته بواسطة جرافة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، جرافة عسكرية، تحمل جثمانا، خلال انسحابها من بلدة طمون.

وكان الاحتلال اقتحم طمون قبل منتصف الليلة الماضية، وفي تطور لاحق، نفذت قوات الاحتلال قصفا بواسطة طائرة مسيرة في منطقة الرفيد في أطراف البلدة، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات.

وفي مخيم الفارعة بمحافظة طوباس، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية وجرف شوارع ودمر بنية تحتية وداهم منازل فلسطينية.

وأشار الشهود إلى أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية لقباطية معززة بجرافات عسكرية، وشرع بعملية تجريف شوارع ومداهمة منازل فلسطينية بالمنطقة.

وقال الشهود إن اشتباكا مسلحا وقع بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين.

اقتحامات واعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، شابين من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، أحدهما مصاب برصاص الاحتلال.

وفي قلقيلية، داهم الجيش الإسرائيلي عشرات المنازل وقامت قواته بتفتيشها والعبث بمحتوياتها كما اعتقل الجيش عددا من الفلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، قرية مادما جنوب نابلس، بأكثر من 20 آلية ترافقها جرافة عسكرية، بالتزامن مع اقتحام مجموعة من المستوطنين، المنطقة الجنوبية من القرية. وفي قرية بورين، اقتحمت قوات الاحتلال القرية، وأغلقت مداخلها، وشرعت بعملية مداهمة وتفتيش لعدة منازل في القرية.

قباطية

وتواصل قوات الاحتلال، اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، حيث اقتحمت قوات كبيرة من آليات الاحتلال البلدة فجر اليوم الثلاثاء برفقة جرافة عسكرية، وشرعت بتدمير البنية التحتية فيها.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية إن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات في عدة أحياء من البلدة، فيما داهم جنود الاحتلال عددا من المنازل، من بينها منازل الشهداء الذين جرى اغتيالهم داخل البلدة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقطعت جرافات الاحتلال الطريق الرئيس الواصل بين قرى جنوب جنين والمدينة، كما جرفت مدخل خربة جنزور جنوب جنين.

ودمّرت جرافة الاحتلال الاسرائيلي دوار الشهداء عند المدخل الرئيس لبلدة قباطية، فيما دارت مواجهات عنيفة في محيطه، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزاته إلى محيط البلدة.

من ناحيتها، قالت “سرايا القدس – كتيبة جنين” إن مقاتليها في وحدة الهندسة بمجموعات قباطية “تمكّنوا في تمام الساعة 3:57 فجز اليوم من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا بجرافة عسكرية من نوع (D9) في محور جنزور محققين إصابات مؤكدة في طاقم الجرافة وإخراج الجرافة عن الخدمة”.

#شاهد | جانب من الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلال في قباطية جنوب جنين pic.twitter.com/zUuObtAgwT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 5, 2024

لن توقف مد المقاومة

من جانبها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان اليوم الثلاثاء، بتصدي المقاومة لاقتحامات الاحتلال مؤكدة أن الاغتيالات لن توقف مدّ المقاومة بالضفة.

ونعت الحركة في بيان، شهيد بلدة طمون قضاء طوباس المطارد هاني بني عودة الذي ارتقى بعد اشتباك مسلح، وشهيدا قرية الشهداء جنوب جنين اللذين ارتقيا بقصف طيران الاحتلال المسيّر”.

وأضاف البيان “إن صمود شعبنا وبسالة أبطال المقاومة في الميدان، والاشتباكات المسلحة التي يخوضونها في جنين وطوباس وغيرها من المحافظات، ستفشل مخططات الاحتلال الرامية لإفراغ الضفة الغربية وتصفية قضيتنا”.

ودعت الحركة “جماهير الضفة لمزيد من التحدي والثبات، واستمرار المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين في كافة المحافظات، لصد العدوان عن أرضنا وشعبنا”.

ووسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وبالتزامن مع حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أسفر إجمالا عن استشهاد 771 فلسطينيا، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح.