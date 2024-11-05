فيرمونت أول ولاية تبدأ التصويت في الانتخابات.. الأمريكيون يختارون رئيسهم الـ47 (فيديو)

باشر ملايين الأمريكيين بعدد من ولايات الساحل الشرقي للولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد.

يأتي ذلك وسط احتدام المنافسة بين المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب.

البداية من فيرمونت

وفتح أول مراكز الاقتراع أبوابه عند الخامسة صباحا بالتوقيت الشرقي (10:00 بتوقيت غرينتش) في أجزاء من ولاية فيرمونت (شمال شرق)، لكن الموجة الرئيسية تلتها بساعة واحدة بولايات كونيتيكت ونيوجيرسي ونيويورك وفيرجينيا، إضافة إلى أجزاء من كنتاكي.

كما فتحت مراكز الاقتراع في نورث كارولينا وأوهايو وفيرجينيا الغربية أبوابها عند 6:30 صباحا بالتوقيت الشرقي (11:30 بتوقيت غرينتش)، لتليها موجات أخرى خلال اليوم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتبدأ مراكز الاقتراع ببعض الولايات الإغلاق عند 7 مساء بالتوقيت الشرقي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، لكن يسمح رسميا للناخبين المنتظرين في طوابير وقت الإغلاق بالإدلاء بأصواتهم، مما يعني احتمال أن تظل المراكز مفتوحة بعد وقت إغلاقها الرسمي.

تصويت مبكر

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، وهو عدد أقل مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.​​​​​​​

ومنذ الصباح، اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات أمنية مشددة عند نقاط التصويت ومراكز فرز الأصوات لضمان أمن الانتخابات.

ويبدو السباق أكثر تقاربا في الولايات الـ7 المتأرجحة، حيث تظهر نتائج ​​استطلاعات بـ4 ولايات هي نيفادا وويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، هامشا بسيطا بين المرشحين بنسبة 1 بالمئة أو أقل.

ويتقدم ترامب بنسبة أكبر قليلا في ولايات أريزونا وجورجيا وكارولينا، بمتوسط ​​أقل من 3%.

ويحتاج الفائز من المرشحين إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي ليعلن الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، ويؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني 2025.