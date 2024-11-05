الانتخابات الأمريكية.. كيف تُفرَز بطاقات الاقتراع؟ ومتى تُعرف النتائج؟

تشكل الانتخابات الأمريكية نموذجا فريدا بين كل سباقات الانتخابات في العالم، إذ تتسم بنظام معقد أحيانا وبه كثير من التفاصيل، ويحتدم السباق في هذه الانتخابات بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وتبدأ عمليات فرز الأصوات بعد إغلاق آخر مراكز الاقتراع في كافة الولايات الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلا أن طرق الفرز نفسها تتمايز بشكل كبير بين الولايات، إذ قد تستغرق أياما في إحداها، خاصة في حال حدوث نزاعات وطعون قانونية.

كيف يجري فرز بطاقات الاقتراع؟

تضم الولايات المتحدة 6 مناطق زمنية، وبالتالي سيبدأ إغلاق مراكز الاقتراع من الساعة 11:00 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش في ولايتَي إنديانا وكنتاكي، ويمتد حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء في أقصى الغرب، في جزر ألوشيان في ألاسكا.

صوّت أكثر من 80 مليون أمريكي في التصويت المبكر، عبر البريد أو في مراكز الاقتراع.

لا تستطيع الولايات أن تباشر قبل غيرها فرز بطاقات الاقتراع، لكن معظمها سمح لمسؤولي الاقتراع بإعداد تلك البطاقات، أي التحقق من استيفائها الشروط، بهدف تسهيل عملية الفرز.

لا تسمح ولايات مثل بنسلفانيا وويسكنسن، وهما ولايتان رئيسيتان، بذلك قبل يوم التصويت.

في غالبية الولايات، تمر بطاقات الاقتراع أولا عبر ماسح ضوئي يعطي نتيجة أولية، قبل إعادة فرز الأصوات يدويا للتأكد من صحتها.

يصادق مسؤولو مراكز الاقتراع الذين يُنتخبون أو يُعيّنون وفقا للقوانين، على النتيجة لتُحوَّل بعدها إلى سلطات المقاطعات والولايات والمسؤولين المحليين للأحزاب السياسية.

إذا كانت نتيجة التصويت متقاربة، وهو السيناريو المرجّح للولايات السبع الرئيسية في هذه الانتخابات، فسيكون من الضروري عد بطاقات الاقتراع مرة أو أكثر.

متى تُعرف النتائج؟