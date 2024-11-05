الانتخابات الأمريكية.. كيف تُفرَز بطاقات الاقتراع؟ ومتى تُعرف النتائج؟
كيف تتم عملية فرز الأصوات؟
5/11/2024-|آخر تحديث: 5/11/202405:21 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
تشكل الانتخابات الأمريكية نموذجا فريدا بين كل سباقات الانتخابات في العالم، إذ تتسم بنظام معقد أحيانا وبه كثير من التفاصيل، ويحتدم السباق في هذه الانتخابات بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وتبدأ عمليات فرز الأصوات بعد إغلاق آخر مراكز الاقتراع في كافة الولايات الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلا أن طرق الفرز نفسها تتمايز بشكل كبير بين الولايات، إذ قد تستغرق أياما في إحداها، خاصة في حال حدوث نزاعات وطعون قانونية.
كيف يجري فرز بطاقات الاقتراع؟
- تضم الولايات المتحدة 6 مناطق زمنية، وبالتالي سيبدأ إغلاق مراكز الاقتراع من الساعة 11:00 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش في ولايتَي إنديانا وكنتاكي، ويمتد حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء في أقصى الغرب، في جزر ألوشيان في ألاسكا.
- صوّت أكثر من 80 مليون أمريكي في التصويت المبكر، عبر البريد أو في مراكز الاقتراع.
- لا تستطيع الولايات أن تباشر قبل غيرها فرز بطاقات الاقتراع، لكن معظمها سمح لمسؤولي الاقتراع بإعداد تلك البطاقات، أي التحقق من استيفائها الشروط، بهدف تسهيل عملية الفرز.
- لا تسمح ولايات مثل بنسلفانيا وويسكنسن، وهما ولايتان رئيسيتان، بذلك قبل يوم التصويت.
- في غالبية الولايات، تمر بطاقات الاقتراع أولا عبر ماسح ضوئي يعطي نتيجة أولية، قبل إعادة فرز الأصوات يدويا للتأكد من صحتها.
- يصادق مسؤولو مراكز الاقتراع الذين يُنتخبون أو يُعيّنون وفقا للقوانين، على النتيجة لتُحوَّل بعدها إلى سلطات المقاطعات والولايات والمسؤولين المحليين للأحزاب السياسية.
- إذا كانت نتيجة التصويت متقاربة، وهو السيناريو المرجّح للولايات السبع الرئيسية في هذه الانتخابات، فسيكون من الضروري عد بطاقات الاقتراع مرة أو أكثر.
متى تُعرف النتائج؟
- لا يمكن معرفة موعد إعلان النتيجة النهائية. ففي عام 2020، أعلنت وسائل الإعلام فوز جو بايدن على دونالد ترامب بعد 4 أيام من التصويت. أما في عام 2016، فأُعلن فوز ترامب على هيلاري كلينتون في اليوم التالي لعملية التصويت. وفي عامَي 2008 و2012، أُعلن فوز باراك أوباما مساء يوم الانتخابات عندما واجه جون ماكين (2008) وميت رومني (2012).
- لكن في عام 2000، لم يعرف اسم الفائز، وكان حينها جورج دبليو بوش، حتى 12 ديسمبر/كانون الأول، بعد مرور 5 أسابيع على الانتخابات، وبعد عملية إعادة فرز طويلة وطعون متعددة في فلوريدا، إلى أن بتتها المحكمة العليا.
- في عام 2020، ثم في انتخابات منتصف الولاية عام 2022، رفض مسؤولو التصويت في الكثير من المقاطعات المصادقة على النتائج، وهي خطوة ضرورية عادة ما تكون إجراء شكليا قبل نشرها. وهو احتمال قد يحدث هذا العام في بعض الولايات الرئيسية، إذ إن الجمهوريين مستعدون أيضا لتقديم طعون قانونية قد تصل مجددا إلى المحكمة العليا.
- قد تؤدي إجراءات بدأها الطرفان حتى قبل يوم التصويت للطعن في القواعد الانتخابية، إلى تعقيد العملية.
- أشارت حملة هاريس، الاثنين، إلى أن النتائج النهائية، خصوصا في بنسلفانيا ونيفادا، لن تُعرف قبل “أيام”، في حين حذّر معسكر ترامب من أي محاولة “لزرع الشك والفوضى” في نزاهة الانتخابات.
- ينص القانون على أنه يجب إصدار الأحكام في كل الطعون قبل اجتماع الناخبين الكبار البالغ عددهم 538 في 17 ديسمبر/كانون الأول. ويفترض أن تتم المصادقة على نتيجة التصويت أمام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2025.
المصدر : الفرنسية