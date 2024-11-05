الانتخابات الأمريكية 2024

سياسة|الولايات المتحدة

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. من أين يتابعها ترامب وهاريس؟

الرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
الرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس (الفرنسية)
5/11/2024-|آخر تحديث: 5/11/202409:39 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

باشر ملايين الأمريكيين، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب.

وكشفت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية عن الأماكن التي يتابع منها كل من ترامب وكامالا إجراء العملية الانتخابية.

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وقالت القناة الأمريكية إن الرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب يقضي يوم الانتخابات في منتجعه “مار إيه لاغو” في بالم بيتش بولاية فلوريدا جنوبي الولايات المتحدة.

بينما تقيم نائبة الرئيس والمرشحة كامالا هاريس حفل مشاهدة في جامعة هوارد التي تخرجت فيها بالعاصمة واشنطن.

وأول أمس الأحد، أعلنت كامالا أنها أدلت بصوتها عبر البريد الالكتروني، ودعت داعميها إلى التصويت إلكترونيًّا، بينما من المقرر أن يصوت ترامب اليوم في ولاية فلوريدا.

ويُعَد سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الأكثر تقاربًا منذ عقود، إذ تُظهر نتائج استطلاعات في أربع ولايات، هي نيفادا وويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، هامشًا بسيطًا بين المرشحَين بنسبة 1% أو أقل، بينما يتقدم ترامب بنسبة أكبر قليلًا في ولايات أريزونا وجورجيا وكارولينا، بمتوسط أقل من 3%.

ويحتاج أحد المرشحَين إلى 270 صوتًا في المجمع الانتخابي ليُعلَن الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، ويؤدي اليمين الدستورية في 20 من يناير/كانون الثاني 2025.

المصدر : الجزيرة مباشر

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