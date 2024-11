الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. من أين يتابعها ترامب وهاريس؟

باشر ملايين الأمريكيين، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب.

وكشفت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية عن الأماكن التي يتابع منها كل من ترامب وكامالا إجراء العملية الانتخابية.

وقالت القناة الأمريكية إن الرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب يقضي يوم الانتخابات في منتجعه “مار إيه لاغو” في بالم بيتش بولاية فلوريدا جنوبي الولايات المتحدة.

بينما تقيم نائبة الرئيس والمرشحة كامالا هاريس حفل مشاهدة في جامعة هوارد التي تخرجت فيها بالعاصمة واشنطن.

وأول أمس الأحد، أعلنت كامالا أنها أدلت بصوتها عبر البريد الالكتروني، ودعت داعميها إلى التصويت إلكترونيًّا، بينما من المقرر أن يصوت ترامب اليوم في ولاية فلوريدا.

Election Day is Tuesday, November 5.

Your voice is your vote, and your vote is your power.

I voted by mail. Make your own plan to vote by heading to https://t.co/VbrfuqVy9P. pic.twitter.com/p6ifemADQy

