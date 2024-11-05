الجيش المصري يعلن مقتل ضابطين جراء سقوط طائرة

أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين جراء سقوط طائرة هليكوبتر أثناء تنفيذ نشاط تدريبي.

وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك، إنه “في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم سعت 1100 (الساعة 11:00) سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني، مما أسفر عن استشهاد ضابطين”.

وأشار المتحدث إلى أنه يجري “اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة”.