“المقاومة الإسلامية” في العراق تضرب حيفا بالمسيرات للمرة الثالثة خلال يوم (شاهد)

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها قصفت “هدفا حيويا” في حيفا شمالي إسرائيل للمرة الثالثة بواسطة طيران مسيّر.

وذكرت في بيانات متعددة عبر تليغرام، صباح اليوم الثلاثاء، أن عملية القصف تأتي “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وبثت الفصائل العراقية لقطات مصورة تظهر عمليات إطلاق لمسيّرات، ولكنها لم تحدد طبيعة ذلك “الهدف الحيوي”.

وتضم “المقاومة الإسلامية في العراق” فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 14 شهرا، أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى، فضلا عن تشريد أكثر من مليوني شخص.

ووسعت إسرائل حربها وعدوانها في سبتمبر/أيلول الماضي باستهدافات داخل لبنان، أعقبها اجتياح بري الشهر الماضي.

هجمات يومية

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول دفاع أمريكي ومسؤول أمني إقليمي أن هناك 5 هجمات يوميًّا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل، وأنه خلال الأسبوع الماضي، أُطلِقت 8 طائرات مسيَّرة خلال 24 ساعة.

وقال المسؤولان إن المسيَّرات تمثل مشكلة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن هجماتها تزايدت في الأسابيع الأخيرة.