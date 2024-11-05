بالهاون الثقيل.. قوات الشهيد عمر القاسم تقصف موقعا للاحتلال في محور نتساريم (شاهد)

قصفت قوات الشهيد عمر القاسم اليوم الثلاثاء موقعا للاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم شمال مدينة غزة بقذائف الهاون.

وبثت القوات ما قالت إنه “مشاهد من استهداف لموقع العدو المستحدث غرب شارع الرشيد في محور نتساريم شمال مدينة غزة بقذائف الهاون الثقيل”.

محور نتساريم

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممرّ يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة، وسمي باسم مستوطنة كانت قائمة في مكانه قبل 2005.

وأُطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى عام 2000.

قوات الشهيد عمر القاسم

عمر القاسم هو مناضل فلسطيني ولد عام 1941 وأسهم في تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، واعتقله الاحتلال الإسرائيلي عام 1968 واستشهد في المعتقل في يونيو/حزيران من عام 1989 بعد الإهمال المتعمد لحالته الصحية من قِبل مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأطلق اسم “عمر القاسم” على الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إذ أصبح اسمه “كتائب المقاومة الوطنية-قوات الشهيد عمر القاسم”، وأسهمت القوات إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى في التصدي للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في أعوام 2008 و2014 و2022.

شاركت قوات الشهيد عمر القاسم في معركة طوفان الأقصى التي تم خلالها اقتحام مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولاحقا ساهمت هذه القوات في رصد المسيرات الإسرائيلية وإسقاط عدد منها، واستهدفت قوات الاحتلال المتجمعة على حدود القطاع بقذائف الهاون، كما تصدت لتوغل قوات الاحتلال في جبهات عدة ، أبرزها جبهات منطقتي خان يونس والشيخ رضوان.