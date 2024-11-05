ترامب: سأقر بالخسارة في هذه الحالة (فيديو)

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب إن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية “قد يتأخر لكننا سنحقق الفوز في النهاية”.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين من ولاية فلوريدا، اليوم الثلاثاء “يبدو أننا متفوقون في الانتخابات بفارق، وهذا يظهر من خلال عدد المصوتين الجمهوريين الذي يتجاوز عدد الديمقراطيين”.

وعن احتمال خسارته الانتخابات ورد فعله حيال ذلك، قال ترامب “إذا خسرت فسأقر بالخسارة إذا كانت الانتخابات نزيهة”، مستدركًا “أظن بأننا سنحقق انتصارًا كبيرًا الليلة”.

وكان ترامب قد رفض الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2020، مما أدى إلى صدامات واقتحام لمبنى الكونغرس من قِبل أنصاره.

ورأى ترامب أن الولايات المتحدة تمر بمأزق كبير “وعلينا أن نحل ذلك”، مؤكدًا أنه لا يريد للانتخابات أن تشهد أي أعمال عنف.

وكان ترامب قد دعا أنصاره إلى الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن طول الطوابير أمام مراكز الاقتراع، مع استمرار عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترامب على منصة إكس “الحماس للتصويت في أقصى درجاته. هذا يعني أن الطوابير ستكون طويلة! أريدكم أن تدلوا بأصواتكم مهما استغرق الأمر. ابقوا في الطابور”.

وكتب يقول “الديمقراطيون الشيوعيون المتطرفون يريدون منكم أن تحزموا أمتعتكم وتذهبوا إلى منازلكم”.

كما دعت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المواطنين إلى التصويت، وقالت على منصة إكس “اليوم هو فرصتكم الأخيرة للتأثير في هذه الانتخابات”.