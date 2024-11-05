ترامب للناخبين: بفضل أصواتكم يمكننا قيادة أمريكا والعالم إلى “قمم مجد جديدة” (شاهد)

تعهّد المرشح الجمهوري دونالد ترامب الثلاثاء “بقيادة الولايات المتحدة والعالم” نحو “قمم مجد جديدة” في كلمته الختامية في تجمعه الانتخابي الأخير.

وقال ترامب للحشود في غراند رابيدز في ولاية ميشيغان المتأرجحة “بتصويتكم يمكننا حل كل مشكلة تواجهها بلادنا، وقيادة الولايات المتحدة، لا بل العالم، نحو قمم مجد جديدة”.

وفي وقت سابق خلال حديثه في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة، أعرب ترامب عن استيائه مرة أخرى من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، واقترح أن يتصارع معهم الرياضيون بجامعة ولاية بنسلفانيا.

وقال لجماهيره “هؤلاء الشباب من ولاية بنسلفانيا، أردتهم أن يتصارعوا مع المهاجرين”.

ودعا إلى فرض عقوبة الإعدام على المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أمريكيين أو عناصر من الشرطة.

يذكر أن ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، جعل من تقييد الهجرة غير القانونية أحد القضايا المحورية في حملته الانتخابية، حيث صور المهاجرين غير الشرعيين مرارا على أنهم أعداء للولايات المتحدة.

الشوط الأخير في بنسلفانيا

وتوقع ترامب، ومنافسته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال حشدهما للدعم في ولاية بنسلفانيا أمس الاثنين في اليوم الأخير المحموم من الانتخابات المتقاربة على نحو لم يسبق له مثيل.

وتقدم بنسلفانيا أكبر حصة من الأصوات في المجمع الانتخابي من بين الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تحدد النتيجة.

“كنا ننتظر هذا منذ أربع سنوات”

وفي بيتسبرغ، ظهر ترامب أمام حشد كبير من المؤيدين له، وخاطبهم بقوله “كنا ننتظر هذا منذ أربع سنوات”.

ودفع ترامب بالقضايا الاقتصادية في خطابه في بيتسبرغ قائلا إن هاريس ستجلب البؤس الاقتصادي إذا نجحت.

وقال “التصويت لترامب يعني أن بقالتك ستكون أرخص، ورواتبك ستكون أعلى، وشوارعك ستكون أكثر أمانا، ومجتمعاتك ستكون أكثر ثراء، ومستقبلك سيكون أكثر إشراقا من أي وقت مضى”.

وقال توم بونييه، رئيس شركة التحليلات “تارجت سمارت” الموالية للحزب الديمقراطي، إن التصويت المبكر أظهر حماسا كبيرا بين المجموعات ذات الميول الديمقراطية، وخاصة النساء. وقال إنه لا يوجد ما يشير إلى زيادة مماثلة بين الشباب، وهم هدف رئيسي لحملة ترامب.

وذكرت شركة آد إمباكت للتحليلات أنه جرى إنفاق أكثر من 2.6 مليار دولار للتأثير في الناخبين منذ مارس/آذار الماضي. ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن ترامب (78 عاما) وهاريس (60 عاما) متعادلان تقريبا. وقد لا يكون الفائز معروفا إلا بعد أيام من انتخابات الثلاثاء، رغم أن ترامب أشار بالفعل إلى أنه سيكافح لقلب أي هزيمة كما فعل في عام 2020.

وشهدت الحملة الانتخابية لكل منهما منعطفات كبيرة، وهي محاولتا اغتيال وإدانة جنائية لترامب، وترشيح هاريس المفاجئ بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، عن مسعاه لإعادة انتخابه تحت ضغط من حزبه.

فجوة بين الجنسين

وقال مسؤولون في حملة ترامب إنهم يراقبون نتائج التصويت المبكر التي تظهر زيادة المشاركة بين النساء مقابل الرجال. ولهذا المؤشر أهمية بالنظر إلى أن هاريس تقدمت على ترامب بنسبة 50 إلى 38% بين الناخبات المسجلات، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أكتوبر تشرين الأول، بينما تقدم ترامب بين الرجال بنسبة 48 إلى 41%.

وكتب إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وأحد أبرز مؤيدي ترامب، في منشور على منصته إكس “يجب على الرجال التصويت!”.

وأدلى أكثر من 77 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل في التصويت المبكر، لكن الساعات المقبلة ستحدد ما إذا كانت حملة هاريس أو ترامب صاحبة الأداء الأفضل في حث المؤيدين على التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

ولدى حملة ترامب عملية خاصة بها لحشد الأصوات، لكنها أوكلت فعليا معظم العمل إلى مجموعة العمل السياسي الداعمة للرئيس السابق، التي يمكنها جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة من المال.