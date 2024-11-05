شاهد: جنود الاحتلال يحتفلون بعد تفجير منازل في جنوبي لبنان

احتفى جنود من جيش الاحتلال الاسرائيلي بتدمير منازل في بلدة ميس الجيل جنوبي لبنان.

وأظهرت المشاهد الملتقطة من كاميرا أحد الجنود لحظة تفجير عدد من المنازل دفعة واحدة، مما أحدث دوي انفجار كبير وتصاعدًا واسعًا لأعمدة الدخان.

كما أظهرت المشاهد احتفاءً واسعًا من الجنود الإسرائيليين، وهو مشهد مشابه لما يفعله جنود الاحتلال خلال تفجيرهم منازل في قطاع غزة.

فيديو يوثق لحظة تفجير الجيش الإسرائيلي منازل في ميس الجبل جنوبي #لبنان#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/dDUtQx25va — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2024

تسوية 37 بلدة في لبنان بالأرض

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنانية رسمية)، اليوم الثلاثاء إن 37 بلدة جنوبية قد سُويت بالأرض جراء العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وإن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دُمرت تدميرًا كاملًا.

وذكرت الوكالة أنه “في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها”.

وأوضحت الوكالة أن هذا يحدث في منطقة بعمق 3 كيلومترات، تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام في جنوبي لبنان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان، حتى أمس الاثنين، عن استشهاد 3002 شخص، وإصابة 13 ألفًا و492 لبنانيًّا.