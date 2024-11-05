طوباس.. لحظة تفجير المقاومة لآلية عسكرية وإطلاق نار كثيف اتجاه قوات الاحتلال (شاهد)

دارت اشتباكات عنيفة اليوم الثلاثاء بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة طمون جنوبي طوباس بالضفة الغربية المحتلة استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة.

وقالت “سرايا القدس – كتيبة طوباس” في بيان “يخوض مقاتلونا في مجموعات طمون معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات”.

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وتداولت منصات التواصل صورا للحظة استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة وإطلاق نار كثيف اتجاه قوات الاحتلال في البلدة.

وشيّع أهالي بلدة طمون، اليوم الثلاثاء، جثمان الأسير المحرر الشهيد هاني بني عودة، الذي ارتقى بعد حصاره داخل منزل في البلدة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من مستشفى طوباس التركي الحكومي باتجاه مسقط رأسه بلدة طمون، في مسيرة ردد خلالها المشيعون شعارات غاضبة، منددين بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.

يذكر أن الشهيد هاني علي بني عودة استشهد، فجر اليوم، بعد حصاره داخل منزل من قبل قوات الاحتلال وإطلاق قذائف “إنيرغا” على المنزل، حيث عثر المواطنون على جثمان الشهيد وهو أشلاء داخل المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال من محيطه.

تغطية صحفية: مشاهد توثق اندلاع مسلحة قوية مع قوات الاحتلال في طمون بطوباس. pic.twitter.com/SDCDPb0LhA — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 5, 2024

شهيد ثان

كما أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة، وجود شهيد آخر استشهد خلال اقتحام بلدة طمون فجر اليوم، ولم تُعرَف هويته، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه.

وانتشرت مقاطع مصورة لجرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، أثناء انسحابها من بلدة طمون، وهي تحمل جثمانا لشابّ، لم تُعرَف بعدُ ظروف استشهاده.

وأشار مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إلى أن الشهيد هاني علي بني عودة (52 عاما)، هو أسير محرر اعتقل خلال الانتفاضتين الأولى والثانية وأمضى7 سنوات في سجون الاحتلال.

وأوضح أن قوات الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة كانت تحاول اعتقاله، وخلال ذلك تم اعتقال زوجته وشقيقه أكثر من مرة للضغط عليه لتسليم نفسه.