قرية “ديكسفيل نوتش” تفتتح التصويت.. هذه نتائج أول فرز في الانتخابات الأمريكية (شاهد)

حافظت قرية صغيرة في ولاية نيوهامشير الأمريكية على تقليد مستمر منذ أكثر من 6 عقود بأن تكون أول منطقة في الولايات المتحدة تدلي بأصواتها في يوم الانتخابات بفتح مقرات الاقتراع في الدقائق الأولى من منتصف ليلة الثلاثاء.

وتجمّع الناخبون المسجلون الستة في قرية “ديكسفيل نوتش” في منتصف الليل في مقر التصويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهو تقليد بدأ عام 1960 ولا يزال مستمرا حتى الآن في القرية القريبة من الحدود مع كندا.

وتسمح قوانين الولاية للقرى الجبلية و”المناطق غير المدمجة” بها، بفتح أبواب الاقتراع للناخبين المسجلين بها منذ منتصف ليلة يوم الانتخابات وإغلاقها فور التأكد من إدلاء جميع الناخبين المسجلين بأصواتهم.

وفي انتخابات عام 2020، أدلى جميع ناخبي القرية المسجلين بأصواتهم لجو بايدن وكان عددهم آنذاك 5 أصوات.

وفي انتخابات 2024، قسم الناخبون المسجلون أصواتهم بين المرشحين الرئيسيين في الانتخابات بواقع 3 أصوات للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس و3 أصوات للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.