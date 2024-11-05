كارفور يغلق جميع فروعه بالأردن وحركة مقاطعة إسرائيل تحتفي

أعلنت سلسلة متاجر “كارفور”، عبر حسابها على فيسبوك، إغلاق جميع فروعها في الأردن بدءًا من يوم الاثنين، في الوقت الذي ربطته الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل “بي دي إس” بحركة الامتناع عن الشراء من كارفور منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسبب دعمها للاحتلال.

وقالت كارفور الأردن في بيانها “اعتبارًا من 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ستوقِف كارفور جميع عملياتها في الأردن، ولن تستمر في العمل داخل المملكة. نشكر عملاءنا على دعمهم، ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار”.

يُذكر أن إعلان الإغلاق رسميًّا جاء بعد نشر وسائل إعلام محلية أن “كارفور” في الأردن (المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم) قررت تغيير اسمها في محاولة للالتفاف على حملات المقاطعة الشعبية الكبيرة منذ أكثر من عام.

بدورها، وصفت حركة المقاطعة في الأردن، عبر حسابها على إنستغرام، قرار كارفور بأنه “انتصار للشعب الأردني” في معركة المقاطعة التي تركزت على إنهاء العلاقة مع كارفور، والامتناع عن بيع منتجاتها في المتاجر المحلية، وإنهاء وجودها بالكامل في الأردن.

وأشارت “بي دي إس” إلى أن الفطيم تملك الحق في الاستثمار داخل الأردن مع إمكانية العمل باسم جديد غير مرتبط بكارفور، مرجحة أن يكون “الفطيم مول” أو “هايبر ماكس”.